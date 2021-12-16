Замість звичних для всіх киян фонтанів з гарячої або холодної води, з-під провалу показалися частини історичної будівлі. Історики кажуть, що знахідка може бути дуже цікавою та важливою.

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Під землею, як з'ясувалося, перебували підвали садиби, побудованої на початку ХІХ сторіччя.

Завал може пошкодити інший історичний будинок

Яма, яка утворилася внаслідок провалу асфальту, виявилась величезною. У ній цілком міг би поміститися легковий автомобіль.

У провалля звалилися шматки асфальту, ґрунту та бетонні вазони з квітами, які служили антипаркувальними засобами.

Наразі яму загородили спеціальною стрічкою.

Причини провалу асфальту та ґрунту у центрі Києва наразі невідомі. Ані експерти, ані представники КМДА поки що не прокоментували несподівану знахідку.

У соцмережах користувачі зазначають, що поява такого провалу може нанести шкоди історичному будинку, у дворі якого він утворився.

За словами експертки Київського науково-методичного центру з охорони пам'яток Олени Мокроусової, внаслідок провалу знайшли підвали або так звані дровники, які будували під землею для більш ефективного використання території. Вона також зазначила, що у КМДА немає профільних спеціалістів для огляду підвалів. Крім того, інспекція не має приїжджати на місце без офіційного звернення.