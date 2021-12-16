Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. За його словами, аби повернути святині попередній вигляд, фахівці застосують німецьку технологію дбайливої очистки поверхні крихких елементів декору.

До теми У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа



Реставратори мають відчистити стіни від сажі / Фото Олександра Ткаченка



Одна з частин роботи – встановлення захисник металоконструкцій на вікна / Фото Олександра Ткаченка

Найкраще – у стислі терміни

Ткаченко наголосив, що досвід іноземної технології вирішили перейняти, аби у найкоротші терміни відреставрувати храм без втрати якості роботи.

Німецька технологія, яку використовуватимуть фахівці "Укрспецреставрації", дозволяє глибоко очищувати без механічного впливу такі чутливі матеріали, як ліпнину, кераміку, мармур, природний камінь, гіпс, поліроване дерево тощо,

– пояснив Ткаченко, уточнивши, що усі компоненти спеціальної суміші виробник передав українському костелу безкоштовно.

Важливо! Таку саму технологію вже успішно застосовували під час реставрації пам'яток у низці західних країн. Це Німеччина, Франція, Великобританія, Бельгія, Сполучені Штати Америки, Канада, Швейцарія, Португалія, Іспанія.



Планується, що роботи завершать до кінця січня 2022 року / Фото Олександра Ткаченка



Аби зберегти елементи декору, фахівці застосують спеціальну німецьку систему очистки / Фото Олександра Ткаченка

Робота зрушила з мертвої точки

За останній тиждень робітники вже встигли:

провести підготовчі роботи;

розчистити сміття;

виготовити захисні металоконструкції для вікон.

Тепер реставратори почали монтувати захисні конструкції вікон, які пошкодив вогонь, а також невдовзі займуться очищенням внутрішніх поверхонь та облаштуванням риштування.

Загалом до кінця січня 2022 року вони мають встигнути відремонтувати підлогу, встановити захисні віконні конструкції, очистити від сажі поверхні, полагодити системи електропостачання, освітлення і пожежогасіння, а також встановити захисні сітки.

Що зараз відбувається з костелом святого Миколая

Спершу планувалося, що реставраційні роботи у костелі завершаться вже до кінця 2021 року. Кошти на це надали благодійники – вони зібрали 20 мільйонів гривень, однак підрядник оцінив свої послуги навіть дешевше – у 19,5 мільйонів гривень.

Втім 2 грудня стало відомо, що роботи в храмі так і не почалися, а ситуація погіршується з кожним днем: стіни почали замокати через потрапляння всередину будівлі снігу та дощу.

За кілька днів, 6 грудня, Ткаченко відзвітував, що протиаварійним роботам нарешті дали старт. Усі затримки він списав на бюрократичні процедури.

До 1 червня костел має бути повністю переданий парафіянам. Що ж до Національного будинку камерної та органної музики, то для нього мають знайти нове приміщення.

Текст публікації Олександра Ткаченка:

Розпочалася активна фаза відновлення костелу святого Миколая у Києві, що постраждав від пожежі у вересні 2021 року. Для реставрації застосують технологію дбайливої очистки поверхні крихких елементів декору, розроблену в Німеччині.

Протиаварійні роботи на пам'ятці архітектури – дуже тонка справа. Обмежені терміни та пришвидшений темп виконання не мають позначитись на якості робіт, саме тому велика увага приділяється технології та врахуванню зарубіжного досвіду. Отже, відповідальність – у рази вища.

За тиждень реставратори провели підготовчі роботи, розчистили сміття, виготовили захисні металоконструкції для вікон. Наразі триває монтаж захисних конструкцій вікон, що постраждали від високих температур. Наступний етап – очищення внутрішніх поверхонь та облаштування риштування.

Німецька технологія, яку використовуватимуть фахівці "Укрспецреставрації", дозволяє глибоко очищувати без механічного впливу такі чутливі матеріали, як ліпнину, кераміку, мармур, природний камінь, гіпс, поліроване дерево тощо.

Цю ж технологію використовували для реставрації видатних пам'яток у Німеччині, Франції, Великобританії, Бельгії, Сполучених Штатах Америки, Канаді, Швейцарії, Португалії, Іспанії. Усі необхідні компоненти очисної суміші виробник передав костелу святого Миколая безкоштовно.



Нагадаю, фахівці виконають такі роботи: ремонт підлоги, монтаж захисних віконних конструкцій, очистку поверхонь, відремонтують системи електропостачання, освітлення і пожежогасіння, встановлять захисні сітки. Оціночна вартість робіт – 19,5 мільйонів гривень. Гроші на відновлення костелу надали благодійники – громадяни України та бізнес. Очікується, що роботи триватимуть до кінця січня 2022 року.