За словами адвоката Масі Найєма, під час засідання робочої групи Національний будинок органної та камерної музики, який працював у храмі, навіть визначився із підрядником. Зокрема, протиаварійні роботи виконуватиме компанія "Укрспецреставрація".

До теми У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа

Святиню врятують благодійники

Підрядник погодився взяти за свою роботу 19 378 371 гривень, хоча у проєктно-кошторисній документації їх вартість оцінили у 21 909 840 гривень.

Нове життя костелу

Після завершення ремонтних робіт костел святого Миколая мають передати парафіянам. Це заплановано на 1 червня 2022 року. Що ж до Національного будинку органної та камерної музики, то йому планують знайти нове приміщення.

Що відомо про пожежу

Вогонь у костелі спалахнув ввечері 3 вересня. Він знищив унікальний орган та пошкодив внутрішнє оздоблення пам'ятки архітектури. Через це на підлогу впала масивна люстра.

Аби дістатися до осередку загоряння, довелося виламувати двері. Спершу люди, які були в приміщенні на репетиції, робили це самі, а згодом їм на допомогу приїхали вогнеборці.

Римокатолицька громада Києва обурилася через те, що станом на 25 листопада жодні ремонтні роботи у храмі не почалися.

Текст публікації Масі Найєма:

Костел святого Миколая. Щойно на робочій групі Національний будинок органної та камерної музики визначився із підрядниокм, який буде виконувати протиаварійні роботи.

Компанія-підрядник – товариство з обмеженою відповідальністю "Укрспецреставрація". Підрядник готовий виконати роботи за 19 378 371 гривень. У термін до 31 грудня 2021 року.

Згідно з проєктно-кошторисною документацією, вартість робіт визначена в розмірі 21 909 840 гривень (тобто підрядник виконає ці роботи дешевше).

Уся сума підряднику буде сплачена з грошей благодійників. Дякую тим, хто довірив нам контролювати цей процес.