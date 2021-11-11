Представники релігійної громади та відомство вже досягли кількох домовленостей, а деякі – навіть встигли втілити у життя.

До теми У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа

Костел після пожежі відбудовують крок за кроком

Для проведення протиаварійних робіт у костелі склали чіткий графік:

проведення експертизи щодо стану конструкцій та ступеню аварійності приміщення – виконано.

Розробка технічного завдання на проведення протиаварійних робіт в приміщенні – виконано.

Розробка проєктно-кошторисної документації для проведення протиаварійних робіт – виконано.

Проведення експертизи проєктно-кошторисної документації – отримано позитивний висновок від 5 листопада.

Проведення переговорів для підписання договору на виконання протиаварійних робіт – протягом 10 днів з моменту виконання.

Виконання протиаварійних робіт – протягом шістьох місяців від дати підписання договору на виконання робіт (термін збільшено на прохання Мінкульту).

Орган звучатиме, попри ремонт

Також одна з домовленостей стосується пошуку Мінкультом залів для репетицій та проведення концертів органної музики. Загалом до 1 червня Національний будинок органної та камерної музики має бути переміщений з костелу до іншої будівлі.

Важливо! У міністерстві зобов'язалися підготувати до 1 травня всі необхідні документи для передачі костелу релігійній громаді. Після цього парафія зможе укласти охоронний договір на будівлю, а також отримати Акт технічного стану пам'ятки, опис культурних цінностей і предметів, її паспорт, плани приміщень, техпаспорт та перелік майна, яке передається у постійне користування.



Костел святого Миколая у Києві передадуть громаді римо-католиків / Фото з фейсбуку Парафії святого Миколая

Перлину архітектури берегтиме парафія

Зі свого боку релігійна громада греко-католиків повинна буде дотримуватися вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини". Адже саме вона користуватиметься пам'яткою культурної спадщини національного значення.

Тобто 1 червня наступного року має стати визначальною датою в історії багатостраждального, легендарного костелу святого Миколая – днем, коли врешті-решт, завдяки зусиллям багатьох вірних, буде відновлено історичну справедливість й християнська святиня повернеться у лоно церкви,

– йдеться у заяві парафії.

Пожежа, яка ледь не знищила унікальний храм

Вогонь у костелі спалахнув надвечір 3 вересня. Він знищив унікальний орган та пошкодив внутрішнє оздоблення. Крім того, через полум'я впала люстра.

Кімната, у якій почалося задимлення, була зачинена, тому двері в неї довелося виламувати. Спершу боротися з вогнем люди, які були в храмі, намагалися самотужки.

Після інциденту президент України Володимир Зеленський розпорядився, аби Кабмін забезпечив відновлення святині.

Текст публікації Парафії святого Миколая:

Визначено дату передачі костелу в користування парафії святого Миколая на 1 червня 2022 року. Слава Ісусу Христу!

Із вдячністю усім, хто долучився до справи порятунку храму святого Миколая, повідомляємо, що на сьогодні досягнуто такі домовленості парафії та Міністерства культури та інформаційної політики України:

Організація та проведення протиаварійних робіт у костелі здійснюється відповідно до наступного графіку:

проведення експертизи щодо стану конструкцій та ступеню аварійності приміщення костелу – до 18 жовтня 2021 року (виконано);

розробка технічного завдання на проведення протиаварійних робіт в приміщенні костелу – до 18 жовтня 2021 року (виконано);

розробка проєктно-кошторисної документації для проведення протиаварійних робіт – протягом 30 днів з моменту отримання експертного висновку та технічного завдання (виконано);

проведення експертизи проєктно-кошторисної документації – протягом 30 днів (отримано позитивний висновок від 5 листопада 2021 року);

проведення переговорів для підписання договору на виконання протиаварійних робіт – протягом 10 днів з моменту виконання;

виконання протиаварійних робіт – протягом 6 місяців від дати підписання договору на виконання робіт (Строк збільшено з ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики).

Сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України в межах компетенції сприятиме пошуку інших репетиційних залів та приміщень для концертів Національного будинку органної та камерної музики та переміщенню Національного будинку органної та камерної музики у встановленому законодавством порядку до інших відповідних приміщень у строк до 1 червня 2022 року.

Сторони домовились, що Міністерство культури та інформаційної політики України сприятиме передачі у встановленому законодавством порядку у постійне користування релігійної громади приміщення костелу після завершення протиаварійних робіт, але в будь якому разі не пізніше 1 червня 2022 року.

До моменту передачі Костелу, Міністерство культури та інформаційної політики України зобов'язується вжити заходів з метою підготовки необхідної документації для укладення з релігійною громадою охоронного договору на приміщення костелу, зокрема виготовлення Акту технічного стану пам'ятки, опису культурних цінностей і предметів, які належать до пам'ятки, паспорту пам'ятки, планів приміщень пам'ятки, технічного паспорту та переліку майна, яке передається у постійне користування релігійної громади до 1 травня 2022 року, а також розроблення та погодження проєкту охоронного договору.

Сторони домовились, що релігійна громада зобов'язується дотримуватись вимог Закону України "Про охорону культурної спадщини" як користувач пам'ятки культурної спадщини національного значення після передачі у встановленому законодавством порядку в постійне користування релігійної громади приміщення костелу.

Тобто 1 червня наступного року має стати визначальною датою в історії багатостраждального, легендарного костелу святого Миколая – днем, коли врешті-решт, завдяки зусиллям багатьох вірних, буде відновлено історичну справедливість й християнська святиня повернеться у лоно церкви.

Разом з цим, усвідомлюючи усі перешкоди та протидії щодо повернення храму парафії, закликаємо усіх небайдужих до спільної молитви в намірах справи костелу святого Миколая. Найближчі місяці будуть непростими, й важливо, щоб відновлювальні роботи здійснювалися за графіком, не порушувалися строки, дотримувалися дані обіцянки.

Запорукою наших сподівань на відновлення справедливості є прояв доброї волі влади, спрямований на повернення костелу його першочергової функції, а саме проведення богослужінь та релігійних обрядів.

Ми віримо і знаємо силу молитви! Дякуємо Богові за все, що Він вже здійснив у справі парафії святого Миколая! Дякуємо за вашу подальшу молитовну підтримку та за сприяння київської громади, щоб храм було повернуто парафії у встановлені строки.

Ми просимо й надалі продовжувати молитву, тому запрошуємо усіх на спільні богослужіння до костелу святого Миколая http://www.nicolasparish.org.ua/

Врятуємо наш храм разом!