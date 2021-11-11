Представители религиозной общины и ведомство уже достигли нескольких договоренностей, а некоторые даже успели воплотить в жизнь.

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Костел после пожара отстраивают шаг за шагом

Для проведения противоаварийных работ в костеле составили четкий график:

проведение экспертизы о состоянии конструкций и степени аварийности помещения – выполнено.

Разработка технического задания на проведение противоаварийных работ в помещении – выполнено.

Разработка проектно-сметной документации для проведения противоаварийных работ – выполнено.

Проведение экспертизы проектно-сметной документации – получено положительное заключение от 5 ноября.

Проведение переговоров для подписания договора о выполнении противоаварийных работ – в течение 10 дней с момента выполнения.

Выполнение противоаварийных работ – в течение шести месяцев с даты подписания договора на выполнение работ (срок увеличен по просьбе Минкульта).

Орган будет звучать, несмотря на ремонт

Также одна из договоренностей касается поиска Минкультом залов для репетиций и проведения концертов органной музыки. В целом до 1 июня Национальный дом органной и камерной музыки должен быть перемещен из костела в другое здание.

Важно! В министерстве обязались подготовить к 1 мая все необходимые документы для передачи костелу религиозной общине. После этого приход сможет заключить охранный договор на здание, а также получить Акт технического состояния достопримечательности, описание культурных ценностей и предметов, его паспорт, планы помещений, техпаспорт и перечень переданного имущества в постоянное пользование.

Костел святого Николая в Киеве передадут общине римо-католиков / Фото из фейсбука Прихода святого Николая

Жемчужину архитектуры будет охранять приход

Со своей стороны религиозная община греко-католиков должна будет соблюдать требования Закона Украины "Об охране культурного наследия". Ведь именно она будет пользоваться памяткой культурного наследия национального значения.

То есть, 1 июня следующего года должно стать определяющей датой в истории многострадального, легендарного костела святого Николая – днем, когда в конце концов, благодаря усилиям многих верующих, будет восстановлена ​​историческая справедливость и христианская святыня вернется в лоно церкви.

– говорится в заявлении прихода.

Пожар, едва не уничтоживший уникальный храм

Огонь в костеле загорелся под вечер 3 сентября. Он уничтожил уникальный орган и повредил внутреннюю отделку. Кроме того, из-за пламени упала люстра.

Комната, в которой началось задымление, была закрыта, поэтому дверь в нее пришлось выламывать. Сначала бороться с огнем пытались самостоятельно люди, находившиеся в храме.

После инцидента президент Украины Владимир Зеленский распорядился, чтобы Кабмин обеспечил восстановление святыни.

Текст публикации Прихода святого Николая:

Определена дата передачи костела в пользование приходу святого Николая на 1 июня 2022 года. Слава Иисусу Христу!

С благодарностью всем, кто приобщился к делу спасения храма святого Николая, сообщаем, что на сегодняшний день достигнуты такие договоренности прихода и Министерства культуры и информационной политики Украины:

Организация и проведение противоаварийных работ в костеле осуществляется в соответствии с таким графиком:

проведение экспертизы о состоянии конструкций и степени аварийности помещения костела – до 18 октября 2021 (выполнено);

разработка технического задания на проведение противоаварийных работ в помещении костела – до 18 октября 2021 (выполнено);

разработка проектно-сметной документации для проведения противоаварийных работ – в течение 30 дней с момента получения экспертного заключения и технического задания (выполнено);

проведение экспертизы проектно-сметной документации – в течение 30 дней (получено положительное заключение от 5 ноября 2021);

проведение переговоров для подписания договора о выполнении противоаварийных работ – в течение 10 дней с момента выполнения;

выполнение противоаварийных работ – в течение 6 месяцев с даты подписания договора на выполнение работ (Срок увеличен по инициативе Министерства культуры и информационной политики).

Стороны договорились, что Министерство культуры и информационной политики Украины в пределах компетенции будет способствовать поиску других репетиционных залов и помещений для концертов Национального дома органной и камерной музыки и перемещению Национального дома органной и камерной музыки в установленном законодательством порядке в другие соответствующие помещения в срок до 1 июня 2022 года.

Стороны договорились, что Министерство культуры и информационной политики Украины будет способствовать передаче в установленном законодательством порядке в постоянное пользование религиозной общины помещения костела после завершения противоаварийных работ, но в любом случае позже 1 июня 2022 года.

До момента передачи Костела Министерство культуры и информационной политики Украины обязуется принять меры с целью подготовки необходимой документации для заключения с религиозной общиной охранного договора на помещение костела, в частности изготовление Акта технического состояния достопримечательности, описания культурных ценностей и предметов, относящихся к достопримечательности, паспорта достопримечательности, планов помещений достопримечательности, технического паспорта и перечня имущества, которое передается в постоянное пользование религиозной общины до 1 мая 2022 года, а также разработка и согласование проекта охранного договора.

Стороны договорились, что религиозная община обязуется соблюдать требования Закона "Об охране культурного наследия" как пользователь памятника культурного наследия национального значения после передачи в установленном законодательством порядке в постоянное пользование религиозной общины помещения костела.

То есть 1 июня следующего года должна стать определяющей датой в истории многострадального, легендарного костела святого Николая – днем, когда, в конце концов, благодаря усилиям многих верующих, будет восстановлена ​​историческая справедливость и христианская святыня вернется в лоно церкви.

Вместе с тем, осознавая все препятствия и противодействия возвращению храма приходу, призываем всех неравнодушных к общей молитве в намерениях дела костела святого Николая. Ближайшие месяцы будут непростыми, и важно, чтобы восстановительные работы осуществлялись по графику, не нарушались сроки, соблюдались данные обещания.

Залогом наших надежд на восстановление справедливости является проявление доброй воли власти, направленное на возвращение костелу его первоочередной функции, а именно на проведение богослужений и религиозных обрядов.

Мы верим и знаем силу молитвы! Благодарим Бога за все, что Он уже совершил в деле прихода святого Николая! Спасибо за вашу дальнейшую молитвенную поддержку и за содействие киевской общины, чтобы храм был возвращен приходу в установленные сроки.

Мы просим и дальше продолжать молитву, поэтому приглашаем всех на совместные богослужения в костел святого Николая http://www.nicolasparish.org.ua/

Спасем наш храм вместе!