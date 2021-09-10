В обращении к руководителю Кабмина глава государства подчеркнул, что меры должны быть неотложными, а кроме проведения реставрационных работ в здании нужно установить новый орган. Кроме того, Зеленский решил предоставить временные площадки для выступлений творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки.

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Президент подчеркнул, что отсутствие у музыкантов возможности давать концерты может привести к уничтожению известного национального учреждения культуры.

Зеленский хочет ускорения строительства Дома музыки

В письме к Шмыгаля президент указал, что правительство должно активизировать реализацию проекта "Дом музыки". Он предусматривает строительство отдельного помещения в Киеве для государственного предприятия "Национальный дом органной и камерной музыки Украины".

О результатах проведенных работ Шмигаль должен отчитываться Зеленскому ежемесячно.

Храм должны вернуть католической общине

В соответствии с документами по проекту "Дом музыки", после переезда коллективов в собственное здание Министерство культуры и информационной политики должно вернуть костел представителям прихода римско-католической церкви. Так, письмо президента подтверждает то, что несмотря на нежелание МКИП католики получат здание в пользование и смогут самостоятельно заботиться о нем.

Почему от государства требуют возвращения костела