Орган как раз и стал причиной пожара. Об этом написал епископ Виталий Кривицкий.

Обратите внимание Как выглядит костел святого Николая после пожара: печальные фото

Последствия пожара в храме

Причиной пожара стало короткое замыкание в органе во время репетиции. К счастью, кроме органа лишь пострадали люстра и крест, который висел у алтарной части храма.

Но уникальный орган потерян. Он уникален не потому, что самый старый или единственный в мире. Об этом рассказал Владимир Бойко на своей странице в фейсбуке. По его словам, орган из костела – инструмент, в котором было 55 регистров, распределенных между тремя мануалами с педальной клавиатурой и 3 945 металлических и деревянных труб.

Электромеханический орган собрали в Чехословакии в 1980 году с учетом акустики костела святого Николая.

Последствия пожара в костеле святого Николая: печальное видео

Пожар в костеле святого Николая: коротко о главном

Огонь в здании храма вспыхнул 3 сентября 2021 года около 22:00.

Площадь пожара составила около 80 квадратных метров, однако храм серьезно не пострадал. Жертв пожара также нет.

В костеле работал Национальный дом органной и камерной музыки, который как раз и пользовался органом. Сейчас Минкульт ищет ему новое помещение.

Глава МВД Денис Монастырский уверен, что храм смогут полностью восстановить.

Текст публикации Виталия Кривицкого

Недавно вернулся из храма св. Николая.

Сказать, что сердце болит за святыню, это ничего не сказать. Но об этом впоследствии.

"Чудны и велики дела Господни!"

Среди уничтожений – только концертный орган, сгоревший дотла и одна люстра, которая упала на лестнице пресвитерия. Именно орган стал эпицентром пожара (короткое замыкание во время репетиции). Пожар на нем и остановился. Спасибо за это Богу и спасателям ГСЧС!

Слава Богу, никто не пострадал. Мы перенесли Пресвятые дары в безопасное место. Пожар не коснулся деревянного алтаря и амвона. Нетронутыми остались фигуры по обе стороны органа. Обгорел только крест, висящий посреди алтарной части.

Весь храм закопчен и залит водой. Он еще больше ранен, унижен..... однако прославленный. Ибо в нем сегодня проявился Господь в своем величии. Слава Ему!!!

Дальше будет!