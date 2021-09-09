В пресс-службе Дениса Шмыгаля информацию о вероятном возвращении костела официально пока не прокомментировали. Так, никакой информации о сроках передачи исторического здания от Министерства культуры прихожанам пока нет.
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Известно, что к главе Кабмина с просьбой вернуть костел обращались не только католики, но и члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.
Могут передать несмотря на позицию Минкульта
Если римско-католическая община получит здание костела в собственное распоряжение, его отберут у Министерства культуры и информационной политики. Недавно руководитель ведомства Александр Ткаченко и его заместители выступали против этого.
Также неизвестно, что в случае возвращения костела произойдет с государственной организацией "Национальный дом органной и камерной музыки Украины".
Почему католическая община претендует на возвращение костела
- После оккупации Украины СССР костел использовали как хозяйственное помещение.
- В 1978 году здание отдали дому органной музыки, который так и перешел в Министерство культуры после получения Украиной независимости.
- Последние несколько лет состояние костела уже долгое время вызывало беспокойство у общины, поскольку государство не проводило там реставрацию. При этом восстанавливать здание за средства общины в минкульте запрещали.
- 3 сентября в задней части костела в Киеве вспыхнул масштабный пожар.
- Огонь уничтожил уникальный орган и повредил внутреннее убранство костела. Инструмент для органа собрали еще в 1980 году в Чехословакии – специально для украинского костела.
- Представители украинского бизнеса собрали на восстановление костела уже 18 миллионов гривен.
- В Минкульте заявили, что восстанавливать святыню начнут примерно через месяц, а католики начали снова просить о том, чтобы им вернули костел.