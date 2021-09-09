В приходе костела отметили, что просят всех неравнодушных о молитве и поддержке. Мессы в храме проходят утром и вечером во дворе костела.
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Цель акции – получить в собственность помещения костела, который построили в 1899 – 1909 годах на средства прихожан и благотворителей.
Минкульт против реставрации за средства прихожан
В католической общине подчеркнули, что будут молиться за возвращение храма ежедневно после вечерней службы в 19:00.
Кроме того, верующие отметили, что сами хотят отреставрировать здание с привлечением польских инвестиций и за свой счет. При этом они категорически против восстановления усилиями Министерства культуры.
В то же время руководитель ведомства Александр Ткаченко отмечает, что "костел подчиняется общине", а реставрировать храм хотят за счет государства.
Во время передачи костела в пользование католической общины мы должны быть убеждены, что у общины будут средства на дальнейшие реставрационные и другие работы. Потому что мы сталкиваемся со многими ситуациями, когда религиозные сообщества, которым передали в пользование объекты, потом снова обращаются к государству с просьбой выделить средства на реставрацию,
– прокомментировал Ткаченко просьбу о возвращении костела прихожанам.
Смотрите видео молитвенного марафона о возвращении костела Святого Николая верующим римско-католической церкви:
Здание давно находилось в аварийном состоянии
- После оккупации Украины СССР костел использовали как хозяйственное помещение.
- В 1978 году здание отдали Дому органной музыки, который так и перешел к Министерству культуры после получения Украиной независимости.
- Последние несколько лет состояние костела уже долгое время вызывало беспокойство у общины, поскольку государство не проводило там реставрацию. При этом восстанавливать здание за средства общины в Минкульте запрещали.
- 3 сентября в задней части костела в Киеве вспыхнул масштабный пожар.
- Огонь уничтожил уникальный орган и повредил внутреннюю отделку костела. Инструмент для органа собрали еще в 1980 году в Чехословакии – специально для украинского костела.
- Представители украинского бизнеса собрали на восстановление костела уже 18 миллионов гривен.
- В Минкульте заявили, что восстанавливать святыню начнут примерно через месяц, а католики начали снова просить о том, чтобы им вернули костел.