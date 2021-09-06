Об этом в эфире 24 каналу сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко. Сейчас использовать костел нельзя – существуют риски.

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"Мы думаем, что предварительные выводы о том, сколько могут стоить, еще раз подчеркиваю, противоаварийные работы – примерно 75 миллионов гривен", – сказал глава Минкульта.

Александр Ткаченко отметил, что если двигаться по графику, то непосредственно восстановительные и противоаварийные работы начнут через месяц. Сейчас в соответствующем вопросе нет серьезных препятствий.

Нас ничто не сдерживает, кроме тендерных процедур, начать работы по реставрации внешнего фасада уже в ближайшее время

– отметил Ткаченко.

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