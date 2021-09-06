Про це в ефірі 24 каналу повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко. Наразі використовувати костел не можна – існують ризики.
До теми Це не сарай відновлювати, – Ткаченко сказав, скільки часу займе ремонт костелу святого Миколая
"Попередні висновки щодо того, скільки можуть коштувати протиаварійні роботи – приблизно 75 мільйонів гривень", – сказав глава Мінкульту.
Олександр Ткаченко зазначив, що якщо рухатися за графіком, то безпосередньо відновлювальні та протиаварійні роботи почнуть за місяць. Наразі у відповідному питанні нема серйозних перешкод.
Нас ніщо не стримує, крім тендерних процедур, розпочати роботи щодо реставрації зовнішнього фасаду вже найближчим часом,
– зазначив Ткаченко.
Олександр Ткаченко про відновлення костелу у Києві: дивіться відео
Пожежа в костелі Святого Миколая: що треба знати
- 3 вересня у задній частині костелу Святого Миколая в Києві спалахнула масштабна пожежа.
- В результаті спалаху вогонь повністю знищив унікальний орган, а також пошкодив внутрішнє оздоблення історичної будівлі. Електромеханічний інструмент зібрали ще у 1980 році у Чехословаччині – спеціально для українського костелу.
- Повністю відновити пошкоджену споруду пообіцяли у Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві культури.
- Водночас представники українського бізнесу зібрали на відновлення костелу вже 18 мільйонів гривень.