К сбору денег за день присоединились почти 20 компаний. Об этом сообщил соучредитель и совладелец интернет-магазина и маркетплейса Rozetka.ua Владислав Чечеткин.
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Бизнесмены собрали уже 18 миллионов на восстановление костела Святого Николая
На восстановительные работы в костеле Святого Николая первой миллион гривен выделила Rozetka. За сутки еще ряд компаний из разных отраслей выделили такую же сумму на ремонт.
Чечеткин опубликовал у себя в фейсбуке перечень тех, кто присоединился к сбору денег:
- Monobank;
- SD Capital;
- "Альфа-Банк";
- Ajax Systems;
- SAGA Development;
- "Новая почта";
- Dragon Capital;
- Taryan Group;
- "Райффайзен Банк";
- ПУМБ;
- "Приватбанк;
- ENSO;
- Группа компаний "Австострада";
- "Эпицентр";
- UPD;
- Blackshield Capital.
"Это те компании, чьи посты и комментарии я видел, и кому успевал отвечать", – написал Чечеткин. Бизнесмен убежден, что еще немало брендов присоединятся к финансированию последствий пожара в костеле.
Соучредитель Rozetka отметил, что деньги собирают и десятки средних и малых бизнесов. К тому же пожертвования делают и обычные граждане.
Пожар в костеле Святого Николая: главное
- Ночью 3 сентября произошел пожар в задней части костела Святого Николая в Киеве.
- Огонь полностью уничтожил уникальный орган и повредил внутреннее убранство исторического здания. Электромеханический инструмент собрали в Чехословакии в 1980 году специально для украинского костела.
- В Министерстве внутренних дел и Министерстве культуры пообещали полностью восстановить поврежденное сооружение.
Текст публикации Владислава Чечеткина:
18 миллионов гривен собрал украинский бизнес за 1 день на восстановление костела Святого Николая. То, что происходило последние 24 часа, иначе как единением не назовешь. К 1 миллиону гривен, который на восстановительные работы в костеле выделит Rozetka, присоединяются другие бизнесы.
Это те компании, чьи посты и комментарии я видел, и кому успевал отвечать. Если кого-то упустил, пишите!
В любом случае, я уверен, что этот список за последующие дни пополнится новыми и новыми брендами и именами.
Министр культуры Александр Ткаченко опубликовал счет для реставрационных работ, и я знаю, что десятки средних и малых бизнесов и еще больше простых людей тоже сделали пожертвования. Для многих из них это могут быть очень существенные, ощутимые суммы денег, поэтому такое пожертвование вдвое ценно. Если среди них есть и ваша компания – напишите в комментариях, и я обязательно отмечу в посте! Один за другим присоединяются и частные меценаты.
Верю, что костел, жемчужина Киева, будет спасен нашими совместными усилиями. Верю, как никогда, в украинский бизнес. И горжусь быть частью украинского общества!