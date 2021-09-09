У парафії костелу зазначили, що просять всіх небайдужих про молитву та підтримку. Меси у храмі відбуваються зранку та ввечері на подвір'ї костелу.

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Мета акції – отримати у власність приміщення костелу, який побудували у 1899 – 1909 роках на кошти парафіян та благодійників.

Мінкульт проти реставрації за кошти парафіян

У католицькій громаді підкреслили, що молитимуться за повернення храму щодня після вечірньої служби о 19:00.

Крім того, віряни зазначили, що самі хочуть відреставрувати будівлю із залученням польських інвестицій та за власний кошт. При цьому вони категорично проти відновлення зусиллями Міністерства культури.

Натомість керівник відомства Олександр Ткаченко зазначає, що "костел підпорядковується громаді", а реставрувати храм хочуть за кошт держави.



Під час передачі костелу в користування католицької громади ми маємо бути переконані, що в громади будуть кошти на подальші реставраційні та інші роботи. Тому що ми стикаємося з багатьма ситуаціями, коли релігійні спільноти, яким передали в користування об'єкти, потім знову звертаються до держави з проханням виділити кошти на реставрацію,

– прокоментував Ткаченко прохання про повернення костелу парафіянам.

Дивіться відео молитовного марафону про повернення костелу святого Миколая вірянам римсько-католицької церкви:

Будівля давно перебувала в аварійному стані