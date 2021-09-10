У зверненні до керівника Кабміну голова держави підкреслив, що заходи мають бути невідкладними, а окрім проведення реставраційних робіт у будівлі треба встановити новий орган. Крім того, Зеленський вирішив надати тимчасові майданчики для виступів творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики.

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Президент підкреслив, що відсутність у музикантів можливості давати концерти може призвести до знищення відомого національного закладу культури.

Зеленський хоче прискорення будівництва Будинку музики

У листі до Шмигаля президент вказав, що уряд має активізувати реалізацію проєкту "Будинок музики". Він передбачає будівництво окремого приміщення у Києві для державного підприємства "Національний будинок органної та камерної музики України".

Про результати проведених робіт Шмигаль має звітувати Зеленському щомісяця.

Храм мають повернути католицькій громаді

Згідно з документами щодо проєкту "Будинок музики", після переїзду колективів до власної будівлі Міністерство культури та інформаційної політики має повернути костел до представників парафії римсько-католицької церкви. То ж, лист президента підтверджує те, що попри небажання МКІП католики отримають будівлю у користування та зможуть самостійно піклуватися про неї.

Чому від держави вимагають повернення костелу