Їх здійснюватиме компанія "Укрспецреставрація", з якосю вже уклали угоду. Раніше почати відновлення пам'ятки архітектури нібито не могли через бюрократичні процедури. Саме вони і змістили графік.

До теми У центрі Києва в костелі святого Миколая сталася масштабна пожежа

Що змінять у костелі

За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, "Укрспецреставрація" негайно розпочне:

укріплювати віконні конструкції;

ремонтувати підлогу;

очищати все від сажі та утилізувати її;

ремонтувати систему опалення;

ремонтувати систему електропостачання та освітлення;

ремонтувати систему пожежогасіння;

встановлювати захисні сітки та демонтувати навісні аварійні елементи.

Обіцяний фініш робіт у кінці грудня посунули

За прогнозом Ткаченка, ремонтні роботи триватимуть протягом грудня 2021 – січня 2022 року, хоча раніше анонсувалося, що вони завершаться до кінця поточного року. Їх вартість становитиме 19,5 мільйонів гривень. Ці кошти надали благодійники, які відгукнулися на заклик.

Символічно, що за католицьким календарем сьогодні – День святого Миколая, покровителя костелу. Вірю, що до 1 червня 2022 року, дати передачі костелу в користування парафії святого Миколая, ми завершимо не тільки протиаварійні, а й реставраційні роботи,

– зауважив Ткаченко.

Пожежа ледь не знищила перлину архітектури

Вогонь спалахнув у костелі ввечері 3 вересня. Його вдалося загасити, однак пожежа знищила унікальний орган, пошкодила внутрішнє оздоблення храму та обвалила велетенську люстру.

Попри те, що наразі святиня перебуває на балансі Мінкульту, після завершення усіх ремонтних робіт її передадуть місцевій римокатолицькій парафії, яка вершує там богослужіння. Що ж до Національного будинку органної та камерної музики, то йому до 1 червня мають знайти нове приміщення.

Текст публікації Олександра Ткаченка:

Нарешті можу повідомити, що протиаварійні роботи в костелі святого Миколая виконає товариство з обмеженою відповідальністю "Укрспецреставрація".

Бюрократичні процедури, на жаль, змістили дату початку робіт. Але тепер переговорна процедура позаду, тож Національний будинок органної та камерної музики уклав договір з підрядником.

"Укрспецреставрація" одразу береться за виконання робіт. Зокрема, таких:

укріплення віконних конструкцій;

ремонт підлоги;

очистка та утилізація сажі;

ремонт системи опалення;

ремонт системи електропостачання та освітлення;

ремонт системи пожежогасіння;

встановлення захисних сіток та демонтаж навісних аварійних елементів.

Орієнтуємось, що тривалість робіт – грудень 2021 – січень 2022 року.

Оціночна вартість ліквідації наслідків пожежі складає 19,5 мільйонів гривень. Фінансування відбуватиметься за рахунок зібраних благодійних коштів на порятунок костелу, так само, як за донорські кошти сплачувалось проведення обстеження після пожежі та експертиза проєктно-кошторисної документації.

Вдячний кожному, хто долучився до порятунку. Це унікальний випадок відкритої комунікації держави, представників бізнесу та людей, які виступили благодійниками.

Символічно, що за католицьким календарем сьогодні День святого Миколая, покровителя костелу. Вірю, що до 1 червня 2022 року, дати передачі костелу в користування парафії святого Миколая, ми завершимо не тільки протиаварійні, а й реставраційні роботи.