Про те, що Україна стала членом одного із комітетів організації, у мережі повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

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Україна увійшла до комітету ЮНЕСКО з культури

Днями Україну обрали членом комітету ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту. Рішення прийняли на 9-му засіданні держав-учасниць Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту 1954 року.

Відтепер спільно з іншими державами-учасницями працюватимемо над захистом культурної спадщини від наслідків збройних конфліктів,

– зазначив Ткаченко.

Важливість членства у комітеті для України

За словами міністра, в умовах збройної агресії зі сторони Росії спроби поширити їхню інформаційну пропаганду, а також через постійні спроби привласнити собі українську культурну спадщину, членство України є важливим.

Участь України у цьому комітеті дасть можливість посилити захист пам'яток в окупованому Криму та на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

До слова, термін членства у цьому комітеті ЮНЕСКО – 4 роки, тобто до 2025 року.

Зверніть увагу! Раніше в ЮНЕСКО повідомили, що Росія привласнила українські культурні цінності в тимчасово окупованому Криму. Серед них 4 095 пам'яток національного та місцевого значення, які перебувають під охороною держави.

Уривок допису Олександра Ткаченка:

Україну було обрано членом Комітету із захисту культурної спадщини у випадку збройного конфлікту. Рішення прийняли на 9-му засіданні держав-учасниць Другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 року.

Відтепер спільно з іншими державами-учасницями будемо працювати над убезпеченням культурної спадщини від наслідків збройних конфліктів.