Росія хоче домінувати над майбутнім та минулим Криму

Присвоєння пам'яток є порушенням міжнародного права. Про це мовиться у доповіді ЮНЕСКО про спостереження за ситуацією в Криму для 212-ї сесії Виконавчої Ради Організації.

Рекомендуємо Образа жертв червоного терору, – навіть РПЦ проти пам'ятника Дзержинському в Сімферополі

Росія використовує таке привласнення для реалізації своєї комплексної довгострокової стратегії щодо зміцнення свого історичного, культурного і релігійного домінування над минулим, сьогоденням і майбутнім Криму,

– мовиться у повідомленні.

Москва не виконує зобов'язання окупанта

При цьому держава-агресорка не виконує свої зобов'язання щодо збереження об'єктів культурної спадщини на тимчасово окупованій території.

На об'єктах культурної спадщини ведуться незаконні "археологічні розкопки"

У червні 2021 року з використанням важкої техніки почалися "розкопки", які загрожують статусу поселення Херсонес Таврійський.

Практика "реставрації"

На тимчасово окупованій території активно поширюється практика "реставрації" об'єктів культурної спадщини. Виконавцями відповідних робіт є організації, які не мають відповідної кваліфікації та досвіду.

Артефакти вивозять в Росію

Без дозволу України, як того вимагає міжнародне право окупації, пам'ятки вивозять з Криму у Росію. Зокрема, їх демонструють на виставках, присвячених російській культурній спадщині.