Россия хочет доминировать над будущим и прошлым Крыма
Присвоение памятников является нарушением международного права. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в Крыму для 212-й сессии Исполнительного Совета Организации.
Рекомендуем Оскорбление жертв красного террора – даже РПЦ против памятника Дзержинскому в Симферополе
Россия использует такое присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма,
– говорится в сообщении.
Москва не выполняет обязательства оккупанта
При этом государство-агрессор не выполняет свои обязательства по сохранению объектов культурного наследия на временно оккупированной территории.
- На объектах культурного наследия ведутся незаконные "археологические раскопки"
В июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались "раскопки", которые угрожают статусу поселения Херсонес Таврический.
- Практика "реставрации"
На временно оккупированной территории активно распространяется практика "реставрации" объектов культурного наследия. Исполнителями соответствующих работ являются организации, не имеющие соответствующей квалификации и опыта.
- Артефакты вывозят в Россию
Без разрешения Украины, как того требует международное право оккупации, памятники вывозят из Крыма в Россию. В частности, их демонстрируют на выставках, посвященных российскому культурному наследию.