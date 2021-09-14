Россия хочет доминировать над будущим и прошлым Крыма

Присвоение памятников является нарушением международного права. Об этом говорится в докладе ЮНЕСКО о наблюдении за ситуацией в Крыму для 212-й сессии Исполнительного Совета Организации.

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Россия использует такое присвоение для реализации своей комплексной долгосрочной стратегии по укреплению своего исторического, культурного и религиозного доминирования над прошлым, настоящим и будущим Крыма,

– говорится в сообщении.

Москва не выполняет обязательства оккупанта

При этом государство-агрессор не выполняет свои обязательства по сохранению объектов культурного наследия на временно оккупированной территории.

На объектах культурного наследия ведутся незаконные "археологические раскопки"

В июне 2021 года с использованием тяжелой техники начались "раскопки", которые угрожают статусу поселения Херсонес Таврический.

Практика "реставрации"

На временно оккупированной территории активно распространяется практика "реставрации" объектов культурного наследия. Исполнителями соответствующих работ являются организации, не имеющие соответствующей квалификации и опыта.

Артефакты вывозят в Россию

Без разрешения Украины, как того требует международное право оккупации, памятники вывозят из Крыма в Россию. В частности, их демонстрируют на выставках, посвященных российскому культурному наследию.