Возмутительный памятник на полуострове установили к годовщине дня рождения основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем – Дзержинского. Российские оккупационные власти заявили, что он "поднял страну из разрухи и нищеты".

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В ФСБ добавили, что Дзержинский, мол, "организовывал детские дома, восстановил 2 тысячи мостов, отремонтировал почти 3 тысячи паровозов и более 10 тысяч километров железнодорожного пути".

Памятник снесут местные жители, – РПЦ

Член патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин заявил, что возмутительный памятник снесут местные жители, которые помнят про десятилетние адские муки, в которые ввергли страну эти "благодетели".

Довели сначала страну до полного развала, а потом "ремонтировали" мосты и паровозы. Эти негодяи, вероломно захватившие власть в военное время и организовавшие ужасный красный террор, сначала убивали родителей, а потом боролись с беспризорностью,

– возмутился Калинин.

Он добавил, что установление таких памятников оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток и тюрем.