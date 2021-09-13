Возмутительный памятник на полуострове установили к годовщине дня рождения основателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем – Дзержинского. Российские оккупационные власти заявили, что он "поднял страну из разрухи и нищеты".
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В ФСБ добавили, что Дзержинский, мол, "организовывал детские дома, восстановил 2 тысячи мостов, отремонтировал почти 3 тысячи паровозов и более 10 тысяч километров железнодорожного пути".
Памятник снесут местные жители, – РПЦ
Член патриаршего совета по культуре РПЦ, протоиерей Леонид Калинин заявил, что возмутительный памятник снесут местные жители, которые помнят про десятилетние адские муки, в которые ввергли страну эти "благодетели".
Довели сначала страну до полного развала, а потом "ремонтировали" мосты и паровозы. Эти негодяи, вероломно захватившие власть в военное время и организовавшие ужасный красный террор, сначала убивали родителей, а потом боролись с беспризорностью,
– возмутился Калинин.
Он добавил, что установление таких памятников оскорбляет память миллионов невинных жертв террора, голода, холода, мучений, пыток и тюрем.
Что известно о Феликсе ДзержинскомОн возглавлял Всероссийскую чрезвычайную комиссию, которая в 1918 – 1919 годах массово расстреливала людей, обвиняемых в причастности к контрреволюционным организациям. Дзержинский вел активную подготовку октябрьского переворота и организовывал отряды Красной гвардии в Москве. Кроме того, он руководил борьбой с повстанческим движением в Украине.
Источник: Википедия