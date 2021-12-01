О том, что Украина стала членом одного из комитетов организации, в сети сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

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Украина вошла в комитет ЮНЕСКО по культуре

На днях Украину избрали членом комитета ЮНЕСКО по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Решение приняли на 9-м заседании государств-участников Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Отныне совместно с другими государствами-участниками будем работать над защитой культурного наследия от последствий вооруженных конфликтов,

– отметил Ткаченко.

Важность членства в комитете для Украины

По словам министра, в условиях вооруженной агрессии со стороны России попытки распространить их информационную пропаганду, а также из-за постоянных попыток присвоить себе украинское культурное наследие, членство Украины является важным.

Участие в этом комитете даст возможность усилить защиту памятников в оккупированном Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

К слову, срок членства в этом комитете ЮНЕСКО – 4 года, то есть до 2025 года.

Обратите внимание! Ранее в ЮНЕСКО сообщили, что Россия присвоила украинские культурные ценности во временно оккупированном Крыму. Среди них 4 095 памятников национального и местного значения, которые находятся под охраной государства.

Отрывок сообщения Александра Ткаченко:

Украина была избрана членом Комитета по защите культурного наследия в случае вооруженного конфликта. Решение приняли на 9-м заседании государств-участников Второго протокола к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года.

Отныне совместно с другими государствами-участниками будем работать над ограждением культурного наследия от последствий вооруженных конфликтов.