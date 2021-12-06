На будівництві у Києві на висоті 10 поверху стало зле кранівнику, його спускали рятувальники

Працівнику баштового крану стало зле на висоті 10 поверху вдень 5 грудня. Рятувати йому життя довелося працівникам Київської служби порятунку.

Як зазначили комунальники, повідомлення про інцидент на будівництві у Печерському районі вулиці надійшло до чергового КАРС. Разом із рятувальниками на місце події прибули медики швидкої.

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Самостійно спуститися на землю чоловік не міг, тому рятувальникам довелося підійматися наверх.

Довелося допомагати ще на висоті



Доки рятувальники працювали наверху, медики чекали на пацієнта / Фото КАРС

Машиністу крану стало зле на будівництві на вулиці Предславинська, 35. Чоловік зумів покликати собі на допомогу.

Рятувальники, які примчали на місце події, зрозуміли, що самостійно потерпілий дістатися донизу не зможе.

Бійцям КАРСу довелося підніматися наверх за допомогою спецтехніки.

На висоті 10 поверху рятувальники надали потерпілому першу домопогу, після чого почали його евакуйовувати.



Потерпілого передали медикам / Фото КАРС

Внизу робочого передали медикам швидкої. Лікарі госпіталізували чоловіка. З яким діагнозом чоловіка діставили до лікарні, наразі невідомо.