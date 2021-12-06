Після півночі надзвичайну ситуацію ліквідували. На щастя, люди не постраждали, а проте 8 торгових павільйонів згоріли вщент.

Цього ж дня У Києві горів багатоповерховий житловий будинок: фото з місця події

Пожежа на ринку "Оболонь": подробиці від ДСНС

Рятувальники Києва отримали повідомлення про пожежу на ринку "Оболонь" (Героїв Дніпра, 41) 5 грудня о 22:43. Тоді оперативно вирушили на місце, і побачили там чимало вогню, який охопив торгові павільйони.

Локалізувати пожежу на площі у 200 квадратних метрів вдалося о 23:38. І вже о 00:03 займання ліквідували, для чого довелося залучити 35 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 8 пожежно-рятувальних машин.

У підсумку згоріли 8 торговельних павільйонів, ще 22 вдалося врятувати. На щастя, жертв та постраждалих немає. Щодо причин пожежі – їх з'ясовуватимуть правоохоронці.



Пожежа на Оболоні спалахнула на місцевому ринку / Фото ДСНС



Локалізували рятувальники вогонь на площі у 200 квадратних метрів / Фото ДСНС



У підсумку 8 павільйонів згоріли, 22 вдалося врятувати / Фото ДСНС

Нагадаємо й про інші надзвичайні події початку грудня в Україні:

У Слов'янську Донецької області у приватному будинку пожежа забрала життя 3-річної дитини.

У прильвівському селищі Брюховичі 3 грудня загорілася церква, вогонь долали 44 рятувальники.

Також у Києві за одну ніч з 1 на 2 грудня згоріло чотири машини у двох різних районах.

Доречно нагадати про моторошну пожежу на ринку біля метро "Лісова", яка сталася у 2016 – дивіться відео:

Текст повідомлення ДСНС Києва у фейсбуці:

5 грудня о 22:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на Героїв Дніпра, 41 в Оболонському районі столиці.

На місце події поїхали вогнеборці з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. По прибуттю на місце перших бойових розрахунків було встановлено, що загоряння виникло в декількох кіосках, з розповсюдженням вогню на поруч розташовану 2-поверхову будівлю. Вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

О 23:38 пожежу було локалізовано на площі 200 квадратних метрів та о 00:03 ліквідовано. Внаслідок пожежі 8 торговельних павільйонів знищено вогнем та 22 вогнеборцям вдалось врятувати.

На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 35 працівників. Жертв та постраждалих немає. Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.