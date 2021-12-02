Зокрема, рятувальникам довелося виїжджати на виклики у Святошинський та Оболонський райони столиці.

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Пожежа під "Епіцентром"

Перший інцидент трапився на вулиці Берковецькій, 6-Д, поблизу магазину "Епіцентр", о 22:29. Там просто на ходу загорівся Fiat Fiorino. Як пише телеграм-канал "Київ оперативний", свідки стверджують нібито в авто зайнялася гібридна установка.

Водій зміг вчасно вибратися з вогняної пастки і спершу сам намагався загасити полум'я. Коли ж чоловік побачив, що це йому не вдається, то викликав на місце рятувальників. Зрештою о 22:49 пожежу локалізували, а о 23:03 повністю ліквідували. Аби приборкати вогонь, знадобилося три одиниці техніки та 15 осіб екіпажів.

Важливо! В обставинах обох пожеж належить розібратися правоохоронцям.

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Другий виклик вогнеборцям надійшов о 2:43 з проспекту Героїв Сталінграда. Їм повідомили, що у дворі 9-поверхового житлового будинку горить Toyota Land Cruiser. Крім того, вогонь з неї перекинувся на поруч припарковані Renault Traffic та Subaru Forester. Рятувальники, не гаючи часу, почали гасити вогонь і впоралися з цим о 3:15. До ліквідації залучили 3 одиниці техніки та 15 бійців ДСНС.

Однак до того часу пожежа вже встигла знищити моторний відсік та пошкодити салон і передні колеса у Toyota Land Cruiser. В Renault Traffic та Subaru Forester також пошкодилися моторні відсіки, салони, лакофарбове покриття та лобове скло.

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Текст пулікації Головного управління ДСНС у місті Києві, "Києва оперативного":

За минулу чергову добу столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. 1 грудня о 22:29 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Берковецькій, 6-Д, що у Святошинському районі столиці.

На місце направили рятувальників 10-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю на місце встановили, що під час руху в автомобілі Fiat Fiorino виникла пожежа. Водій спершу намагався самостійно загасити вогонь та зрештою викликав на допомогу рятувальників. Вогнеборці ж, не гаючи часу, відразу заходилися гасити пожежу. О 22:49 її локалізували та о 23:03 ліквідували.

На місці події працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки і 15 членів особового складу.

Наступний подібний виклик надійшов 2 грудня о 2:43 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у місті Києві. Повідомлялось про пожежу на проспекті Героїв Сталінграда, 24, що в Оболонському районі столиці.

На місце події направили рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення. По прибуттю на місце встановили, що у дворі 9-поверхового житлового будинку, в припаркованому автомобілі Toyota Land Cruiser виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі Renault Traffic та Subaru Forester. Рятувальники одразу ж почали гасити пожежу. О 3:08 її локалізували, а о 03:15 ліквідували.

Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Land Cruiser згорів моторний відсік, пошкодився салон, передні колеса. В Renault Traffic та Subaru Forester пошкодило моторні відсіки, салон автомобілей, лакофарбове покриття, лобове скло.

На місці пожежі працювало 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 членів особового складу. Жертв та постраждалих внаслідок цих подій немає. Причину та обставини обох випадків встановлюватимуть правоохоронні органи.

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На Берковецькій, 6-Д, просто навпроти "Епіцентру", на ходу спалахнув автомобіль. На щастя, водій встиг вибігти.

Очевидці кажуть, що спалахнула гібридна установка. Точніші причини належить встановити слідству.