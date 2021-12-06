После полуночи чрезвычайную ситуацию ликвидировали. К счастью, люди не пострадали, однако 8 торговых павильонов сгорели дотла.

В этот же день В Киеве горел многоэтажный жилой дом: фото с места происшествия

Пожар на рынке "Оболонь": подробности от ГСЧС

Спасатели Киева получили уведомление о пожаре на рынке "Оболонь" (Героев Днепра, 41) 5 декабря в 22:43. Тогда оперативно отправились на место, и увидели там немало огня, охватившего торговые павильоны.

Локализовать пожар на площади в 200 квадратных метров удалось в 23:38. И уже в 00:03 возгорание ликвидировали, для чего пришлось привлечь 35 работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и 8 пожарно-спасательных машин.

В результате сгорели 8 торговых павильонов, е ще 22 удалось спасти. К счастью, жертв и пострадавших нет. Касаемо причин пожара – их будут выяснять правоохранители.



Пожар на Оболони вспыхнул на местном рынке / Фото ГСЧС



Локализовали спасатели огонь на площади в 200 квадратных метров / Фото ГСЧС



В итоге 8 павильонов сгорели, 22 удалось спасти / Фото ГСЧС

Напомним и о других чрезвычайных происшествиях начала декабря в Украине:

В Славянске Донецкой области в частном доме пожар унес жизни 3-летнего ребенка.

В поселке Брюховичи возле Львова 3 декабря загорелась церковь, огонь преодолевали 44 спасателя.

Также в Киеве за одну ночь с 1 на 2 декабря сгорело четыре машины в двух разных районах.

Уместно напомнить о жутком пожаре на рынке возле метро "Лесная", который произошел в 2016 – смотрите видео:

Текст сообщения ГСЧС Киева в фейсбуке:

5 декабря в 22:43 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на Героев Днепра, 41 в Оболонском районе столицы.

На место происшествия поехали пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло в нескольких киосках с распространением огня на рядом расположенное 2-этажное здание. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 23:38 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров и в 00:03 ликвидирован. В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем и 22 огнеборцам удалось спасти.