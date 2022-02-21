Будуть оновлювати ескалатори: у київському метро попередили пасажирів про незручності

Плановий почерговий ремонт двох ескалаторів почнеться 23 лютого на станції "Контрактова площа". Триватимуть роботи аж до 16 травня.

Як зазначили у метрополітені Києва, капітальний ремонт збираються провести після пробігу в 150 – 160 тисяч кілометрів. Для цього повністю розберуть підйомні механізми та замінять зношені деталі.

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Комунальники також підкреслили, що робитимуть все для прискорення робот, аби пасажири не відчували незручностей протягом тривалого часу.

Востаннє оновлювали ще у 2007 році

Ескалатори на "Контрактовій площі", які збираються оновлювати працівники метро, були встановлені у 1976 році.

Останній плановий ремонт підйомних механізмів проводили 15 років тому.

Крім того, посадовці також нагадали, що капітальні ремонти ескалаторів тривають також на станціях "Олімпійська" та "Лук'янівська".

Ескалатори зупиняють кілька разів на день

За словами працівників метро, лише за останні 3 тижні у підземці довелося 165 разів зупиняти підйомники ручкою "Стоп". Ставалося це на різних станціях для уникнення травмування людей. 94 рази ескалатори зупиняли через потрапляння до їх механізмів сторонніх предметів. Ще 41 зупинку робили самі пасажири без необхідності.

У зв'язку з регулярними зупинками ескалаторів у метрополітені нагадали пасажирам про правила поведінки під час користування ними: