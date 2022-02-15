У новому режимі станції діятимуть до 8:00 та після 22:00. Про це повідомили 14 лютого.
До теми "Бориспіль" працює у звичному режимі, але є деякі зміни в рейсах
Де зміниться режим
Мовиться про такі станції:
- "Житомирська" (вестибюль №1);
- "Нивки" (вестибюль №2);
- "Почайна" (вестибюль №2);
- "Іподром" (вест. №1);
- "Харківська" (вестибюль №1);
- "Бориспільська" (вестибюль №2).
У Києві добудують станцію метро
У столиці метрополітен Києва оголосив тендер на проєктування станції "Львівська брама". Це обійдеться у майже 73,5 мільйона гривень. Добудувати "Львівську браму" планують до 2025 року.
Станцію почали створювати ще 30 років тому. Однак через брак грошей кілька разів будівництво зупиняли.
Текст публікації Київського метрополітену
З 16 лютого у ранкові години (до 8:00) та у вечірні (з 22:00) вестибюлі шести станцій працюватимуть в автоматизованому режимі. Для придбання разових QR-квитків або поповнення транспортних карток працюють термінали "Київ Цифровий".