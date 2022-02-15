В новом режиме станции будут действовать до 8:00 и после 22:00. Об этом сообщили 14 февраля.

К теме "Борисполь" работает в обычном режиме, но есть некоторые изменения в рейсах

Где изменится режим

Говорится о станциях:

"Житомирская" (вестибюль №1);

"Нивки" (вестибюль №2);

"Почайная" (вестибюль №2);

"Ипподром" (вест. №1);

"Харьковская" (вестибюль №1);

"Бориспольская" (вестибюль №2).

Обратите внимание! Оплатить проезд можно с помощью приложения "Киев цифровой" и бесконтактной банковской карты на турникетах.

В Киеве достроят станцию метро

В столице метрополитен Киева объявил тендер на проектирование станции "Львовская брама". Это обойдется в почти 73,5 миллиона гривен. Достроить "Львовскую браму" планируют до 2025 года.

Станцию начали создавать еще 30 лет назад. Однако из-за нехватки денег несколько раз строительство останавливали.

Текст публикации Киевского метрополитена

С 16 февраля в утренние часы (до 8:00) и в вечерние (с 22:00) вестибюли шести станций будут работать в автоматизированном режиме. Для приобретения разовых QR-билетов или пополнения транспортных карт работают терминалы "Киев Цифровой".