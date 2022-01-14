У Буковелі компанія влаштувала стрілянину під готелем і погрожувала туристам: відео розбірок

У готелі Home Hotel в Буковелі неадекватні туристи влаштували стрілянину під вікнами чужого номера. Коли саме стався інцидент невідомо, однак йому надали розголосу 13 січня.

Крім того, зухвалі відпочивальники почали погрожувати своїм сусідам і навіть патрульним поліцейським, які прибули на виклик.

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Відпочинок з дітьми зіпсувала нахабна компанія

Киянин Павло Кашчук розповів, що правоохоронців у готель викликали його близькі друзі, під вікнами яких пролунали 20 – 30 пострілів. Люди відпочивали у Карпатах з дітьми і почали переживати за свою безпеку.

На вулиці два тіла із пістолетом намагаються його перезарядити. Здається, що один із двох ось-ось або застрелиться, або застрелить іншого. На нормальні зауваження огризалися та погрожували, як кажуть, "фізичною розправою",

– зазначив чоловік.

Зрештою до готелю прибули два екіпажі патрульних, однак на той момент зухвальці уже встигли заховатися у свій номер. Правохоронці почали вести з ними спокійну бесіду крізь прочинені двері, а свідки надали свідчення у письмовому вигляді.

Втім, туристу, який і викликав поліціянтів, здалося, що справу намагаються владнати "по-тихому". Тому він заявив порушникам та поліцейським, що не дасть цього зробити й писатиме заяву.

Почувши таку категоричну позицію, стрільці та жінка з їхньої компанії почали відверто погрожувати опоненту і навіть правоохоронцям та навіть кидатися на них.

"Як ви вважаєте, яка реакція поліцейських? Звинувачують мого друга, який, звичайно, теж на емоціях вже, у створенні конфлікту. Один зі стрільців називається полковником у відставці Славою, продовжує погрожувати розправою. Копи вилучають пістолет і їдуть, нікого не затримавши. Радять знову дзвонити, "якщо щось не так". Посоромилися чи побоялися? Може, перенервували? Я не розумію", – обурився Кашчук.



Двоє чоловіків та агресивна жінка кидалися на людей / Фото з фейсбуку Павла Кашчука

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Поліція не збила запал

Після від'їзду поліції ситуація не втихомирилася. Оскільки агресивні відпочивальники продовжили сипати погрозами. Автор допису припустив, що через таку безкарність неадекватна компанія цілком могла дістати звідкись іншого пістолета і накоїти лиха.

Крім того, він поцікавився, яка в такому разі відповідальність чекала би на поліцейських, котрі швидко залишили місце обурливого інциденту.

Побоїще в готелі через сніданок: схожий випадок із Карпат

У поліції Івано-Франківської області 24 каналу підтвердили, що такий факт дійсно мав місце, і пообіцяли невдовзі оприлюднити подробиці інциденту.

В одному з готелей у Карпатах відпочивальники та адміністрація зчинили бійку. Приводом для жорстокого конфлікту стало невдоволення гостей якістю сніданку – їм нібито не сподобався омлет. Зрештою одна з відпочивальниць обізвала офіціантку "тупою вівцею", і все миттю перейшло до рукоприкладства.

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Текст публікації Павла Кашчука:

Велкам ту Карпати! Як вам такі дії поліції? Сподіваюся, місцеве начальство Нацполу (Паляниця, Буковель, Івано-Франківськ) зверне увагу на ситуацію та дасть їй правильну оцінку, доки не пізно! Потенційні постраждалі – мої близькі друзі, зупинилися сім'єю з дітьми у готелі Home Hotel біля Буковеля.

Увечері на вулиці біля свого номера почули безладну стрілянину 20 – 30 пострілів. На вулиці два тіла із пістолетом намагаються його перезарядити. Здається, що один із двох ось-ось або застрелиться, або застрелить іншого.

На нормальні зауваження огризалися та погрожували, як кажуть, "фізичною розправою". Викликали поліцію (приїхали швидко два екіпажі, молодці), до приїзду якої "ковбої" пішли у свій номер. Копи спілкувалися з ними через прочинені двері – спокійно, мирно. Свідки дали свідчення письмово.

Оскільки моєму другу здалося, що питання намагаються залагодити по-тихому, він підійшов до копів та небезпечних сусідів і заявив, що не дасть це питання зам'яти і писатиме заяву. На що ті самі стрільці просто у присутності поліції, заручившись підтримкою нового персонажа – громадянки в рожевому, "зірвалися з ланцюга": понеслися прямі погрози, напади тощо. Навіть у бік поліцейських.

Як ви вважаєте, яка реакція поліцейських? Звинувачують мого друга, який, звичайно, теж на емоціях вже, у створенні конфлікту. Один зі стрільців називається полковником у відставці Славою, продовжує погрожувати розправою.

Копи вилучають пістолет і їдуть, нікого не затримавши. Радять знову дзвонити, "якщо щось не так". Посоромилися чи побоялися? Може, перенервували? Я не розумію.

Ситуація напружена, персонажі, як бачите, неадекватні, після від'їзду поліції погрози продовжуються. Ось мені цікаво, якщо одне з цих тіл в угарі зараз дістане із сумки другий пістолет і когось уб'є, яка відповідальність чекає на поліцейських, які поїхали? І чи чекає взагалі? Як у таких ситуаціях діяти громадянам? Збирати речі та тікати подалі?

Я справді сподіваюся, що все швидко і добре вирішиться, що начальство пояснить поліцейським їхню помилку, вони повернуться, затримають явно небезпечних для суспільства персонажів як мінімум до повернення їх у тверезий стан, і хоча б сьогодні ніхто більше не постраждає. Ну, і хотілося б, щоб права на зброю таки позбавили, як мінімум. Незважаючи на те, що полковник у відставці...

Панове поліцейські-начальники, завтра в сусідньому номері можуть відпочивати ваші діти чи близькі, подумайте. Ну, і риторичне питання – хто до вас в область їздитиме відпочивати з такою обстановкою?