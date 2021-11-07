Бюджет Києва на 2022 рік: Кличко розповів про основні цифри
7 листопада 2021 , 03:49Читать новость на русском
Джерело:КМДА
Доходи Києва у проєкті бюджету на 2022 рік планують у розмірі понад 68 мільярдів гривень. Натомість видатки в основному фінансовому документі міста заклали на рівні 66 мільярдів гривень.
Про основні показники проєкту бюджету столиці розповів міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що незабаром за документ голосуватимуть.
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Кличко про розгляд бюджету Києва на 2022 рік
Найближчим часом маємо винести на розгляд та ухвалення Київради проєкт головного фінансового документа міста – бюджету на наступний (2022 – 24 канал) рік,
– зазначив Кличко.
Мер столиці також назвав основні його показники.
Головні цифри проєкту бюджету столиці
- Доходи бюджету міста на 2022 рік планують у сумі понад 68 мільярдів гривень. У порівнянні з очікуваним виконанням бюджету за 2021 рік доходи зростуть на 3 мільярди 305 мільйонів гривень.
- Видатки бюджету міста заплановані в обсязі 66 мільярдів 218 мільйонів гривень.
- Також у проєкті фінансового документа міста передбачене погашення зобов'язань за зовнішніми та внутрішніми запозиченнями – у сумі майже 2 мільярди гривень.