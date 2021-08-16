Через кримінальну справу: у Києві заблокували роботу інспекції з паркування

Працівники поліції вилучили сервери та робочі станції інспекції з паркування КМДА. Через це процес евакуації автівок порушників фактично унеможливлено.

Про це розповів заступник керівника КМДА Костянтин Усов у телеграмі. За словами посадовця, інспекція є обезголовленою та паралізованою, через що автовласники безкарно паркуються на тротуарах, смугах громадського транспорту.

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Сталося це через розслідування поліції корупційних злочинів, які нібито скоїли керівники та працівники комунальної компанії.

Щоденно складали 300 актів

В Офісі генпрокурора стверджують, що повідомили про підозру 5 службовцям КМДА та двом очільникам приватних юридичних осіб.

Посадовців та бізнесменів правоохоронці називають "стійким злочинним об’єднанням".

Слідчі кажуть, що один з керівників Департаменту транспортної інфраструктури КМДА буцімто залучив начальників інспекції з паркування та самих інспекторів до злочинної діяльності.

Полягала вона у тому, що посадовці безпідставно мали евакуювати припарковані автівки з вулиць. При цьому забрати машини керманичі могли лише після оплати штрафів, сума яких була вдвічі більшою за офіційну.

Щоденно члени організованої групи мали складати 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати денний план, вони вдавалися до хитрощів – біля припаркованого автомобіля встановлювали знак "Дорожні роботи",

– зазначили у прокуратурі.

Злочинною діяльністю підозрювані займалися нібито у 2019 – 2020 роках.

Заступник Кличка наголосив, що у КМДА готові співпрацювати з поліцією, однак відновити діяльність інспекції потрібно якнайшвидше.