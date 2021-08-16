Об этом рассказал заместитель руководителя КГГА Константин Усов в телеграме. По словам чиновника, инспекция является обезглавленной и парализованной, из-за чего автовладельцы безнаказанно паркуются на тротуарах, полосах общественного транспорта.

Смотрите также В Киеве более чем втрое выросли цены на парковку

Произошло это из-за расследования полиции коррупционных преступлений, которые якобы совершили руководители и работники коммунальной компании.

Ежедневно составляли 300 актов

В Офисе генпрокурора утверждают, что сообщили о подозрении 5 служащим КГГА и двум руководителям частных юридических лиц.

Должностных лиц и бизнесменов правоохранители называют "устойчивым преступным объединением".

Следователи говорят, что один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА якобы привлек начальников инспекции парковки и самих инспекторов к преступной деятельности.

Заключалась она в том, что чиновники безосновательно должны были эвакуировать припаркованные машины с улиц. При этом забрать машины водители могли только после оплаты штрафов, сумма которых была вдвое больше официальной.

Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнять дневной план, они прибегали к хитрости – у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы",

– отметили в прокуратуре.

Преступной деятельностью подозреваемые занимались якобы в 2019–2020 годах.

Заместитель Кличко отметил, что в КГГА готовы сотрудничать с полицией, однако возобновить деятельность инспекции нужно как можно быстрее.