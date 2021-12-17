Через обвал асфальту біля Бесарабки змінили маршрути транспорту

У центрі Києва 17 грудня змінили маршрути руху громадського транспорту через аварійно-відновлювальні роботи.

Їх проводять на бульварі Шевченка, поблизу Бесарабського ринку, де нещодавно обвалився асфальт.

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Киян, які користуються тролейбусами №5, 7, 8 та 17 попередили, що їх рух тимчасово змінили. Усі вони їхатимуть до вулиці Леонтовича.



На бульварі Шевченка через ремонт змінили рух тролейбусів / Фото з телеграм-каналу "Киев сейчас"

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Надзвичайна ситуація трапилася на бульварі Шевченка 12 грудня. Тоді просто на очах водіїв між двома смугами утворилося велетенське провалля, яке миттю заповнилося брудною водою.

На місці обвалу одразу ж почали ремонтні роботи і закрили дорогу для транспорту в напрямку Хрещатика. Вранці 13 грудня рух цією ділянкою дороги відновили.

Однак 15 грудня комунальники занепокоїлися через падіння тиску у водогоні й знову частково перекрили дорогу для повторного ремонту.

Текст публікації Київпастрансу:

Змінено рух тролейбусів №5, 7, 8, 17. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи по бульвару Тараса Шевченка. Рух тролейбусів №5, 7, 8, 17 організовано до вулиці Леонтовича.