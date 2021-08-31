Через розкрадання бюджету: поліція знову обшукує комунальне підприємство КМДА

Поліцейські Києва прийшли з обшуками до чергового підпорядкованого міській адміністрації столиці підприємства. Цього разу правоохоронці проводять слідчі дії у Київжитлоспецексплуатації.

За даними слідчих, посадовці комунальної компанії нібито привласнювали бюджетні гроші, які виділялися на проведення капітального ремонту в під'їздах житлових будинках.

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Скільки коштів буцімто викрали комунальники, у прокуратурі столиці не повідомляють.

Буцімто підписували підроблені документи

Як стверджують слідчі, у листопаді – грудні 2020 року комунальники уклали договори з підрядниками після проведення тендерів.

Після проведеня ремонтів службові особи та підрядники підписали фіктивні акти прийому-передачі виконаних робіт.

При цьому комунальники нібито знали, що в повному обсязі роботи не були зроблені.

Експерти кажуть, що окрім завищення обсягів робіт підрядні організації ще й збільшували реальну їх вартість.

До Київжитлоексплуатації правоохоронці прибули для пошуку бухгалтерських документів та інших речових доказів, які мають відношення до справи.

Досудове розслідування триває. Хто саме причетний до злочину, поліцейські поки що не знають.