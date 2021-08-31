По данным следователей, чиновники коммунальной компании якобы присваивали бюджетные деньги, которые выделялись на проведение капитального ремонта в подъездах жилых домов.

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Сколько средств якобы похитили коммунальщики, в прокуратуре столицы не сообщают.

Якобы подписывали поддельные документы

Как утверждают следователи, в ноябре – декабре 2020 года коммунальщики заключили договора с подрядчиками после проведения тендеров.

После проведения ремонтов служебные лица и подрядчики подписали фиктивные акты приема-передачи выполненных работ.

При этом коммунальщики якобы знали, что в полном объеме работы не были сделаны.

Эксперты говорят, что кроме завышения объемов работ подрядные организации еще и увеличивали реальную их стоимость.

К Киевжилэксплуатации правоохранители прибыли для поиска бухгалтерских документов и других вещественных доказательств, которые имеют отношение к делу.

Досудебное расследование продолжается. Кто именно причастен к преступлению, полицейские пока не знают.