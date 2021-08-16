Мэр Киева отметил, что массовые обыски с блокированием работы предприятий – опасный прецедент для всей страны. Обыски и срыв работы структурных и коммунальных предприятий КГГА нацелены на дискредитацию столичной власти и лично Кличко.

Смотрите также Кличко может стать единой кандидатурой от объединенных сил: Романенко о причинах атак Зеленского

Кроме того, мэр Киева отметил, что постоянные следственные действия делают невозможным воплощение многих нужных городу проектов.

Готовятся к увольнению Кличко

Руководитель КГГА и Киевсовета отметил, что его хотят уволить с должности главы городской администрации. Именно для этого правоохранители проводят обыск за обыском по старым делам.

Кличко также отметил, что несмотря на попытки остановить строительство Подольского моста, работы там ведутся.

Также в городе продолжают ремонт дорог несмотря на обыски в профильных предприятия.

Кроме того, Кличко прокомментировал подозрения руководителям инспекции по парковке. Со всеми документами о работе борцов с нарушителями правил дорожного движения каждый житель столицы может ознакомиться беспрепятственно, поскольку они опубликованы на сайте КГГА.

При этом через приложение "Киев Цифровой" власти столицы убрали лишние общения автовладельцев с чиновниками, а тарифы на услуги штрафплощадок являются прозрачными и не отличаются от тех, которые указаны в официальных документах.

Смотрите видео обращение Кличко к киевлянам по поводу массовых обысков в КГГА: