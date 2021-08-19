Через розкрадання на програмі ремонту житлового фонду: СБУ провела обшуки у КМДА

Слідчі СБУ прийшли для проведення слідчих дій до департаменту будівництва житлового забезпечення КМДА, комунальних підприємств "Спецжитлофонд" та "Житлоінвестбуд-УКБ", а також в офісах компаній-підрядників. Обшуки проходили 19 серпня.

За даними слідства, провадження стосується привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту житлового фонду Києва. Місту нібито нанесли понад 30 мільйонів гривень збитків.

Дивіться також Розкрадання 33 мільйонів: поліція обшукує підрядника КМДА

Правоохоронці кажуть, що комунальники підписували контракти з підконтрольними компаніями.

Нібито завищували ціни



СБУ провела масштабні обшуки через корупцію у КМДА / Фото прокуратури Києва

Слідчі встановили, що керівники Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, а також двох комунальних підприємств з 2019 до 2021 року проводили тендерні закупівлі, в яких вигравали потрібні компанії.



Крім приміщень посадовців слідчі обшукували й офіси підрядників / Фото прокуратури Києва

Стосувалася ця схема:

будівництва дитячого садочку у Святошинському районі;

прокладання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі;

виконання робіт з реконструкції території бази під будівництво житлових будинків та складських будівель у Солом’янському районі;

реконструкції будинку на бульварі Кольцова у Святошинському районі Києва.

У СБУ нарахували, що афілійовані підрядники отримали понад 250 мільйонів гривень. Однак роботи при цьому проводили або за завищеними цінами, або з порушенням вимог.