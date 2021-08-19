За даними слідства, провадження стосується привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту житлового фонду Києва. Місту нібито нанесли понад 30 мільйонів гривень збитків.

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Правоохоронці кажуть, що комунальники підписували контракти з підконтрольними компаніями.

Нібито завищували ціни



СБУ провела масштабні обшуки через корупцію у КМДА / Фото прокуратури Києва

Слідчі встановили, що керівники Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА, а також двох комунальних підприємств з 2019 до 2021 року проводили тендерні закупівлі, в яких вигравали потрібні компанії.



Крім приміщень посадовців слідчі обшукували й офіси підрядників / Фото прокуратури Києва

Стосувалася ця схема:

будівництва дитячого садочку у Святошинському районі;

прокладання зовнішніх інженерних мереж до житлового будинку на перетині вулиць Мілютенка та Шолом-Алейхема у Деснянському районі;

виконання робіт з реконструкції території бази під будівництво житлових будинків та складських будівель у Солом’янському районі;

реконструкції будинку на бульварі Кольцова у Святошинському районі Києва.

У СБУ нарахували, що афілійовані підрядники отримали понад 250 мільйонів гривень. Однак роботи при цьому проводили або за завищеними цінами, або з порушенням вимог.