Через снігопад у Київ не пускатимуть вантажівки: графік обмежень руху

Через погіршення погодних умов у столиці з 17:00 21 грудня почне діяти обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту.

Воно триватиме аж до покращення ситуації щодня: ввечері з 17:00 до 20:00, а вранці з 7:00 до 10:00.

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Киян хочуть врятувати від заторів

Влада міста пояснила, що нові правила потрібні, аби Київ та його передмістя не паралізували велетенські затори. Крім того, обмеження допоможуть снігоприбиральній техніці нормально виконувати роботу на дорогах.

Водіям пообіцяли, що про будь-які зміни їх негайно поінформують, а поки закликали заздалегідь спланувати маршрути.

"Гаряча" ніч

Через снігопад на вулиці столиці вийшли 5 000 комунальників та 600 одиниць спеціальної техніки. Містян попередили, що авто, які заважатимуть прибиранню вулиць, тротуарів, та узбіч забиратиме евакуатор.

У КМДА відзвітували, що за ніч впоралися з наслідками негоди й до ранку встигли очистити майже усі вулиці. Задля цього невпинно працювали 317 одиниць техніки та 274 працівники. Однак вранці 21 грудня водії все одно поскаржилися на велетенські затори, які скували під'їзди до столиці.

Текст публікації КМДА:

Через погодні умови сьогодні із 17:00 діятиме тимчасове обмеження в'їзду великогабаритного транспорту до Києва.

Обмеження діятиме до покращення погодних умов увечері із 17:00 до 22:00, а також із 7:00 до 10:00 уранці.

Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Про зняття обмеження повідомлять окремо. Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути.

Від початку опадів у столиці до роботи задіяли приблизно 5 000 працівників комунальних служб. Також наслідки снігопаду долали понад 6 000 одиниць техніки.

Нагадуємо водіям, що у період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці. Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють.