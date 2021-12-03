Через величезні борги: Київводоканал погрожує відключити від води Коцюбинське

Компанія УЖКГ "Біличі" має багатомільйонну заборгованість перед Київводоканалом, який надає послуги з водопостачання та водовідведення селища міського типу Коцюбінське.

Про ймовірність вживання настільки жорстких заходів розповіли у Київводоканалі 3 грудня. За словами представників компанії, у Коцюбинського немає власних потужностей, тому послуги водопостачання та прийому стічних вод селище замовляє у Києва.

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Мешканці населеного пункту, який входить до агломерації столиці, сплачують за комунальні послуги на рахунки УЖКГ "Біличі".

8,8 мільйона гривень боргу

Управління житлового комунального господарства нібито багато років не виконує своїх зобов'язань. Станом на 3 грудня комунальна компанія Коцюбинського має перед Київводоканалом борг у сумі 8,8 мільйона гривень.

У Київводоканалі запевнили, що роблять все для того, аби розв'язати проблему. Компанія судиться з коцюбинськими комунальниками з 2009 року, а з 2011 проводять стягнення боргу через виконавчу службу.

У 2019 році юристи уклали договір про реструктуризацію боргу протягом 3 років, а також склали графік погашення заборгованості.

Попри численні листи, які направляли до "Біличів", комунальне підприємство не виконує умов договору.

Оскільки внаслідок недоотримання коштів Київодоканал зазнає збитків, не може розрахуватись за енергоносії, а також виконувати програми з оновлення інженерних систем столиці, посадовці можуть піти на крайні міри.

Крім того, у комунальній компанії Києва наголосили, що майже 90% жителів Коцюбинського сплачують гроші за воду в повному обсязі, але з червня 2021 "Біличі" не здійснило жодної оплати.



Депутати Коцюбинської селищної ради не передбачають коштів у селищному бюджеті для погашення заборгованості, продовжують ігнорувати проблему і не шукають шляхів її вирішення. Зауважимо, що представники Київводоканалу виступали на сесії Коцюбинської селищної ради, де попереджали про відключення від каналізації та роз’яснювали наслідки, які воно матиме для мешканців селища та депутатів,

– зазначили у Київводоканалі.

Внаслідок такої ситуації субсидіювання УЖКГ неможливе. Через це Київводоканал у черговий раз звернувся до суду, але якщо проблема не рушить з мертвої точки з 16 грудня Коцюбинське відключать від водопостачання. У цьому випадку столичні посадовці спробують не обмежувати постачання води до житлових будинків, шкіл, дитячих садочків та лікарень.