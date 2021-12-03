О вероятности принятия столь жестких мер рассказали в "Киевводоканале" 3 декабря. По словам представителей компании, у Коцюбинского нет собственных мощностей, поэтому услуги водоснабжения и приема сточных вод поселок заказывает у Киева.

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Жители населенного пункта, входящего в агломерацию столицы, оплачивают коммунальные услуги на счета УЖКХ "Беличи".

8,8 миллиона гривен долга

Управление жилищного коммунального хозяйства якобы на протяжении многих лет не выполняет свои обязательства. На 3 декабря коммунальная у компании Коцюбинского перед "Киевводоканалом" долг на сумму 8,8 миллиона гривен.

В "Киевводоканале" заверили, что делают все для того, чтобы решить проблему. Компания судится с коцюбинскими коммунальщиками с 2009 года, а с 2011 года проводят взыскание долга через исполнительную службу.

В 2019 году юристы заключили договор о реструктуризации долга в течение 3 лет, а также составили график погашения задолженности.

Несмотря на многочисленные письма, которые направлялись в "Беличи", коммунальное предприятие не выполняет условия договора.

Поскольку в результате недополучения средств "Киеводоканал" несет убытки, не может рассчитаться за энергоносители, а также выполнять программы по обновлению инженерных систем столицы, должностные лица могут пойти на крайние меры.

Кроме того, в коммунальной компании Киева отметили, что почти 90% жителей Коцюбинского платят деньги за воду в полном объеме, но с июня 2021 года "Беличи" не произвело никакой оплаты.

Депутаты Коцюбинского поссовета не предусматривают средств в поселковом бюджете для погашения задолженности, продолжают игнорировать проблему и не ищут путей ее решения. Отметим, что представители "Киевводоканала" выступали на сессии Коцюбинского поссовета, где предупреждали об отключении от канализации и разъясняли последствия, которые оно будет иметь для жителей поселка и депутатов,

– отметили в "Киевводоканале".

В результате такой ситуации субсидирование УЖКХ невозможно. Поэтому "Киевводоканал" в очередной раз обратился в суд, но если проблема не сдвинется с мертвой точки с 16 декабря Коцюбинское отключат от водоснабжения. В этом случае столичные чиновники попытаются не ограничивать поставки воды в жилые дома, школы, детские сады и больницы.