Через змагання пожежників: у Києві перекрили Хрещатик
26 вересня 2021 , 11:33Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
У Києві 26 вересня перекрили Хрещатик. Там проводять змагання рятувальників.
Це другий день Всеукраїнських змагань "Найсильніший пожежний-рятувальник Київ 2021". Загалом дійство триватиме 2 дні.
До теми 28 серпня перекриють центр Києва: назвали причину та список вулиць
У Києві перекрили Хрещатик через змагання рятувальників
Рух на Хрещатику перекрили через змагання 19 команд рятувальників. Вони борються в індивідуальних забігах, командній естафеті, а також тандемі.
Змагання стартували о 9:30 25 вересня й триватимуть у неділю, 26 вересня. Наразі у ДСНС не повідомляли, до якої години 26 вересня триватимуть змагання. Однак є пряма трансляція змагань.
На Хрещатику другий день змагань рятувальників: дивіться відео
Останні новини щодо руху транспорту в Києві
- 28 серпня у центрі Києва зупинять рух транспорту на кількох вулицях з 9:45 по 14 годину. Це зроблять через забіг "Шаную воїнів, біжу за героїв України".
- Заступник мера Києва Микола Поворозник сподівається, що на час локдауну повного закриття транспорту можна буде уникнути. Проте посилення карантинних норм цілком можливе. Зокрема готують електронні перепустки.
- Окрім того, з 17 вересня у столиці почали працювати інспектори Комунальної служби перевезень. Вони перевірятимуть маршрутки на чистоту та відсутність музики у салонах.