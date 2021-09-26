Через змагання пожежників: у Києві перекрили Хрещатик

У Києві 26 вересня перекрили Хрещатик. Там проводять змагання рятувальників.

Це другий день Всеукраїнських змагань "Найсильніший пожежний-рятувальник Київ 2021". Загалом дійство триватиме 2 дні.

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У Києві перекрили Хрещатик через змагання рятувальників

Рух на Хрещатику перекрили через змагання 19 команд рятувальників. Вони борються в індивідуальних забігах, командній естафеті, а також тандемі.

Змагання стартували о 9:30 25 вересня й триватимуть у неділю, 26 вересня. Наразі у ДСНС не повідомляли, до якої години 26 вересня триватимуть змагання. Однак є пряма трансляція змагань.

На Хрещатику другий день змагань рятувальників: дивіться відео

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