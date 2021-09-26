Это второй день Всеукраинских соревнований "Сильнейший пожарный-спасатель Киев 2021". В целом действо продлится 2 дня.

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В Киеве перекрыли Крещатик из-за соревнований спасателей

Движение на Крещатике перекрыли из-за соревнований 19 команд спасателей. Они борются в индивидуальных забегах, командной эстафете, а также в тандеме.

Соревнования стартовали в 9:30 25 сентября и продлятся в воскресенье, 26 сентября. Сейчас в ГСЧС не объявляли, к скольки часам 26 сентября будут проходить соревнования. Однако есть прямая трансляция соревнований.

На Крещатике второй день соревнований спасателей: смотрите видео

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