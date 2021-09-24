Они будут контролировать соблюдение новых стандартов перевозок в маршрутных такси. Как все будет происходить и поможет ли это изменить маршрутные перевозки к лучшему – читайте далее.

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Кто и как будет контролировать порядок в маршрутках

С июля 2021 года в Киеве ввели новые правила для частных перевозчиков. Так, согласно им, водители в маршрутках должны быть в униформе, общаться на украинском языке и не включать музыку. Кроме этого, температура в салоне летом должна быть не выше +22°C, а зимой не ниже +15°C. Для контроля температурного режима в салонах автобусов приобрели специальные термометры.

Инспекторы, которые все это будут проверять, начали работать с 17 сентября. Они имеют боди-камеры и контролируют:

температурный режим в салонах транспортных средств;

наличие всех необходимых документов у водителей;

отсутствие шумового и визуального загрязнения внутри автобуса (музыки и плакатов);

наличие информационного плаката с портретом и данными водителя;

техническое состояние транспорта;

чистоту;

наличие униформы у водителей;

приспособленность автобуса к перевозке лиц с инвалидностью.



С июля 2021 года в Украине действуют новые правила для частных перевозчиков / Фото КГГА

На первый рейд инспекторы отправились 21 сентября. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Константин Усов на своей странице в фейсбуке.

Четыре инспектора обновленной Коммунальной службы перевозок вышли в свой первый рейд сразу по пяти маршрутам: №№ 150, 155, 157, 525 и 192.

Усов рассказал, что в отношении четырех из них будут составлены акты и вынесено предупреждение:

155-й маршрут проверяли внепланово по жалобе от гражданина на то, что приходится очень долго ждать автобус. За два часа проверки его действительно еле дождались, хотя допустимый интервал между прибытиями на остановку – 15 минут. Оказалось, что вместо 10 автобусов на маршруте ездит всего 2.

525-й – не считает нужным вешать позади трафарет с номером маршрута.

150-й – водители выехали вообще безо всяких документов. Из двух автобусов инспекторы были вынуждены высаживать пассажиров, возвращать деньги за проезд и организовывать резервный автобус, чтобы довезти людей до места назначения.

157-й – "сбежал" от проверки. Увидев инспекторов, водитель сделал вид, что просто катается мимо.



Во время первого рейда обнаружили немало нарушений / Фото КГГА

На дорогах Киева – куча хлама, от которого надо избавиться, заменив его на полноценный, полноразмерный комфортный транспорт. У новых инспекторов есть 1 477 маршруток и 323 коммунальных автобуса для плановых и внеплановых проверок. Зайдут в каждую,

– написал Усов.

Как проверки повлияют на перевозки в маршрутках

О том, что маршрутки в Киеве надо привести в порядок, говорят уже давно, но поможет ли такое нововведение исправить ситуацию – пока сказать трудно. Олег Титамир, президент ОО "Украинская организация защиты потребителей услуг", отметил, что новая инициатива с проверками маршруток бесспорно положительна. Однако, только в том смысле, что это лучше, чем ничего. Поскольку муниципальные перевозки – это сложный клубок институциональных, регуляторных и финансовых проблем. И с помощью только инспекторов этот "квест", который нередко делает жизнь пассажиров невыносимой, не решить.

В целом же, в контексте создания Коммунальной службы перевозок есть немало вопросов. К примеру: насколько квалифицированно происходит HR-отбор ее инспекторов? Каковы критерии эффективной работы этих "контроллеров", какими показателями будет измеряться их KPI? По каким алгоритмам будет работать Служба, пропорциональны ли будут публичные расходы на деятельность органа – масштабности охвата инспекторским контролем многих сотен киевских маршруток? По каким показателям КГГА будет определять реальное влияние инспекторов на улучшение качества перевозок?

– пояснил Титамир.



Только одни инспекторы не помогут исправить проблемы с маршрутками / Фото из фейсбука Константина Усова

Он добавил, что большинство маршрутных такси – это частные перевозчики (всего в Киеве – 1,6 тысячи маршруток по официальным данным). Проезд в этих транспортных средствах оплачивается наличными, что является несомненным атавизмом в нынешних условиях, не говоря уже об отсутствии маркетинговых скидок для пассажиров и сетевых проездных.

Уже не говоря о допотопном техническом состоянии, в частности, "Богданов" старой модификации, которые составляют значительную часть всего транспортного парка столицы (муниципального и частного). Так, в Киеве, даже по официальным данным, около 60% рынка наземных перевозок приходится на маршрутное такси. Хотя, как считает ряд экспертов, это соотношение составляет 80%. Тогда, как в европейской практике маршрутки являются лишь вспомогательным средством, которое занимает лишь 10 – 15% от всего общественного транспорта,

– подчеркнул эксперт.

Более 60% из этого массива приходится на устаревший и крайне изношенный парк – на "Богданы", "Газели", "Руты", Iveco Daily, Mercedes-Benz Vario и другие "маломестные" марки, выпуска не позже 90-х годов прошлого века. Из 1,6 тысячи маршруток, которые возят пассажиров в Киеве, лишь 12,5% (200 автобусов) выпущены после 2015 года (согласно официальным данным мэрии).

Титамир пояснил, что крайне неудовлетворительное техническое состояние маршруток уже является проблемой безопасности пассажиров, их здоровья, а порой и жизни. Следовательно, для действительно качественных транспортных услуг нужно разработать программу тотальной замены этого хлама современными, многоместными и низкопольными автобусами, желательно электротранспортом – для уменьшения вредных выбросов в атмосферу.



Большинство маршруток в Киеве – устаревшие / Фото из фейсбука Константина Усова

Нужно закрепить в конкурсных условиях дополнительные требования к каждому столичному перевозчику, – все маршрутки должны быть оборудованы кондиционерами, которые работают в стандартном режиме охлаждения и подогрева салона. В то же время обязательно должны быть информационные табло на остановках. Что скрывать – сегодня в Киеве в этом смысле царит сплошной хаос,

– добавил эксперт.

Он подытожил, что все это – полный список тех мероприятий, которые должны осуществить правительство, парламент и столичная власть (да и другие украинские муниципалитеты), чтобы трансформировать городские перевозки с нынешних античеловеческих в цивилизованные и комфортные, где пассажир, потребитель – превыше всего. А вот только одним появлением инспекторов эту проблему не решить.