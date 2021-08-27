Дороги перекриють о 9:45, а відновити рух планують о 14:00. Про це повідомили в КМДА 27 серпня.

Раніше У Києві через ремонтні роботи зупинився рух Південним мостом: утворився 8-кілометровий затор

Які вулиці перекриють

Вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні).

Вулиця Велика Васильківська.

Вулиця Павла Скоропадського.

Вулиця Басейна.

Вулиця Еспланадна.

Вулиця Саксаганського.

Вулиця Шота Руставелі.

Вулиця Басейна.

Вулиця Скороцька.

Окрім цього, не пускатимуть автомобілі на територію НСК "Олімпійський"

Що відомо про цей забіг



"Шаную воїнів, біжу за героїв України" – щорічна акція, яка проходить від 2018 року. Її започаткував батько загиблого героя війни на Донбасі Олег Дурмасенко.

Маршрут забігу, який пройде 28 серпня / Зображення Мінветеранів