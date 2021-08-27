Дороги перекриють о 9:45, а відновити рух планують о 14:00. Про це повідомили в КМДА 27 серпня.
Раніше У Києві через ремонтні роботи зупинився рух Південним мостом: утворився 8-кілометровий затор
Які вулиці перекриють
- Вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні).
- Вулиця Велика Васильківська.
- Вулиця Павла Скоропадського.
- Вулиця Басейна.
- Вулиця Еспланадна.
- Вулиця Саксаганського.
- Вулиця Шота Руставелі.
- Вулиця Басейна.
- Вулиця Скороцька.
Окрім цього, не пускатимуть автомобілі на територію НСК "Олімпійський"
Що відомо про цей забіг
"Шаную воїнів, біжу за героїв України" – щорічна акція, яка проходить від 2018 року. Її започаткував батько загиблого героя війни на Донбасі Олег Дурмасенко.
Маршрут забігу, який пройде 28 серпня / Зображення Мінветеранів