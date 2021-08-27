Дороги перекриють о 9:45, а відновити рух планують о 14:00. Про це повідомили в КМДА 27 серпня.

Раніше У Києві через ремонтні роботи зупинився рух Південним мостом: утворився 8-кілометровий затор

Які вулиці перекриють

  • Вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні).
  • Вулиця Велика Васильківська.
  • Вулиця Павла Скоропадського.
  • Вулиця Басейна.
  • Вулиця Еспланадна.
  • Вулиця Саксаганського.
  • Вулиця Шота Руставелі.
  • Вулиця Басейна.
  • Вулиця Скороцька.

Окрім цього, не пускатимуть автомобілі на територію НСК "Олімпійський"

Що відомо про цей забіг



"Шаную воїнів, біжу за героїв України" – щорічна акція, яка проходить від 2018 року. Її започаткував батько загиблого героя війни на Донбасі Олег Дурмасенко.

У Київ перекриють через забіг 28 сепрня

Маршрут забігу, який пройде 28 серпня / Зображення Мінветеранів