Чиновники Печерської РДА вкрали пів мільйона на закупівлі шкільних меблів

У Києві чиновники Управління освіти Печерської РДА підозрюються у тому, що закупили меблі для шкіл за завищеною ціною. З бюджету вкрадено маже пів мільйона гривень.

Тендер на закупівлю був проведений без дотримання належних вимог. Наразі правоохоронці проводять обшуки в Адміністрації та у помешканнях фігурантів справи.

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Заплатили за меблі майже мільйон: половину вкрадено

Згідно з матеріалами слідства, службові особи Управління освіти та інноваційного розвитку Печерської РДА уклали договір з підприємством щодо постачання шкільних меблів в кількості 1470 штук на загальну суму 940 800 гривень. При цьому встановлено, що вартість завищена більше ніж у двічі.

Згідно з висновком експертизи сума збитків завданих місцевому бюджету становить понад 450 тисяч гривень.

Обшуки у Печерській РДА / Колаж Київської міської прокуратури

Раніше на сайті 24 каналу повідомлялось, що у Києві правоохоронці виявили корупцію на будівництві Подільського мосту. Слідчі дії тривають в КМДА, комунальних підприємствах й у підрядників.