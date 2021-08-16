Одному з підозрюваних близько 17 років, він 2004 року народження. Іншому нападнику близько 20-и. Їм загрожує тюрма до 5 років.

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Наразі суд вирішує про запобіжний захід. Правоохоронці також встановлюють ролі інших учасників цього інциденту, тож підозрюваних може стати більше.

Сказати "пробачте" не достатньо

Також в поліції підкреслили, що вибачення за скоєння злочину не передбачає звільнення від відповідальності.

Розкаяння, матеріальна компенсація витрат на лікування журналіста може бути врахована судом під час винесення вироку,

– пише пресслужба Київської поліції.

Також правоохоронці нагадали, що членство у будь-яких громадських формуваннях чи політичних організаціях також не звільняє від відповідальності.

Побиття журналіста молодики знімали на відео / Фото "Букви"

Побиття журналіста "Букв": головне

14 серпня біля Офісу президента відбувалась акція протесту націоналістів. Найбільше там було представників "Національного корпусу".

Активісти вимагали припинити капітуляцію, яка на їх думку, відбувається на фронті. Також "Нацкорпус" протестував через арешт їх членів. Їх підозрюють у рекеті. Наразі затримано 6 осіб.

На акції стались сутички між представниками "Нацкорпусу" й поліцією.

8 поліцейських отримали травми.

Кілька молодиків, які ймовірно дотичні до руху "Нацкорпусу", напали на журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного.

Вони спочатку його ображали, а потім жорстоко побили. Журналіст, як подумали нападники, нібито "зливав" якісь данні.

В "Нацкорпусі" засудили дії молодиків

У телеграм-каналі "Національний корпус" поширили заяву щодо побиття Олександра Кужельного. В партії засудили дії молодиків й підкреслили, що вони "вже понесли покарання".

Заява "Нацкорпусу" щодо постраждалого на акції журналіста:

Стало відомо, що під час сьогоднішньої акції стався інцидент з нападом на журналіста видання “Букви” Олександра Кужельного. На даний момент нападники уже понесли покарання та принесли вибачення Олександру.

Наш рух засуджує будь-які прояви насильства щодо представників ЗМІ. Просимо вибачення за цей інцидент в Олександра, адже це відбулось на нашому заході, а отже ми за нього і відповідаємо.

Також у дописі розмістили фотографію Андрія Білецького з Олександром Кужельним.

Білецький тисне руку журналісту / Фото "Нацкорпусу"