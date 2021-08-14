Під час заворушень розпилювали газ та пускали димові шашки. Також розбили паркан.

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Чому виникли заворушення

Сутички стались, адже лідери Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів та наказали своїм штурмувати будівлю. Проте мітингувальникам не вдалось прорватись до Офісу Президента.

Зауважимо, що речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко наголосив: кожного, хто пройде перевірку на відсутність небезпечних предметів, допустять на площу.

Сутички під ОП / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Перед почаком акції поліція та Нацгвардія повністю перекрили підходи до стін ОП. Весь Урядовий квартал посилено охороняли.

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