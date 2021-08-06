Видання "Сегодня" повідомляє, що вже є рішення суду щодо одного з представників "Нацкорпусу". З приводу інших підозрюваних засідання продовжує тривати.
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Запобіжний захід активістам
Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід Івану Никифорову.
- Його взяли під варту на 60 діб. Він перебуватиме у СІЗО до 27 вересня.
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Затримання представників "Нацкорпусу"
- СБУ 5 серпня ліквідувала злочинне угруповання, яке займалося рекетом й погрожувало бізнесменам у Харкові.
- До злочинної групи належали майже 50 осіб, а обсяг прибутку становив понад 1 мільйон гривень щомісяця.
- Зловмисники діяли за чіткою структурою та вчиняли правопорушення економічного та насильницького характеру.
- Правоохоронці мають задокументовані випадки, коли злочинці шкодили майну бізнесменів, які не давали їм грошей.
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