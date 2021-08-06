Издание "Сегодня" сообщает, что уже есть решение суда в отношении одного из представителей "Нацкорпуса". По поводу других подозреваемых заседание еще продолжаться.
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Мера пресечения активистам
Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Ивану Никифорову.
- Его заключили под стражу на 60 суток. Он будет находиться в СИЗО до 27 сентября.
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Задержание представителей "Нацкорпуса"
- СБУ 5 августа ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом и угрожала бизнесменам в Харькове.
- К преступной группе принадлежали почти 50 человек, а объем прибыли составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно.
- Злоумышленники действовали по четкой структуре и совершали правонарушения экономического и насильственного характера.
- Правоохранители имеют задокументированные случаи, когда преступники вредили имуществу бизнесменов, которые не давали им денег.
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