Издание "Сегодня" сообщает, что уже есть решение суда в отношении одного из представителей "Нацкорпуса". По поводу других подозреваемых заседание еще продолжаться.

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Мера пресечения активистам

Шевченковский районный суд избрал меру пресечения Ивану Никифорову.

Его заключили под стражу на 60 суток. Он будет находиться в СИЗО до 27 сентября.

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Задержание представителей "Нацкорпуса"

СБУ 5 августа ликвидировала преступную группировку, которая занималась рэкетом и угрожала бизнесменам в Харькове.

К преступной группе принадлежали почти 50 человек, а объем прибыли составлял более 1 миллиона гривен ежемесячно.

Злоумышленники действовали по четкой структуре и совершали правонарушения экономического и насильственного характера.

Правоохранители имеют задокументированные случаи, когда преступники вредили имуществу бизнесменов, которые не давали им денег.

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