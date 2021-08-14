Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки. Также разбили забор.

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Стычки произошли, потому что лидеры Нацкорпуса отказались проходить осмотр и приказали своим штурмовать здание. Однако митингующим не удалось прорваться в офис Президента.

Отметим, что спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко отметил: каждый, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, допустят на площадь.

Стычки под ОП / Фото Алины Туришин, 24 канал:

Перед началом акции полиция и Нацгвардия полностью перекрыли подходы к стенам ОП. Весь правительственный квартал усиленно охраняли.

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